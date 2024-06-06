港穗合作｜晤廣州市市長孫志洋　李家超︰港深穗科創發展潛力無限

▲ 行政長官李家超與廣州市市長孫志洋會面。（政府新聞網圖片）

行政長官李家超今日與廣州市市長孫志洋會面，就深化香港和廣州市合作交換意見。

李家超表示，根據《2023年全球創新指數》，「深圳—香港—廣州」科技集群連續四年蟬聯全球第二位，足見三地科技創新發展潛力無限。又提到，在南沙開校的香港科技大學（廣州）培養學生成為面向未來的高端創新人才，有助港穗共同打造重大科技創新平台，為建設國家成為世界科技強國作出貢獻。

李家超說，港穗兩地同為粵港澳大灣區的中心城市，共同擔當區域發展核心引擎，近年積極推進不同的合作項目，包括南沙高質量發展、香港交易所入股廣州期貨交易所，以及馬產業的合作等。他相信香港與廣州市會繼續優勢互補、互利共贏，提升兩地更高水平合作，攜手推動大灣區高質量發展。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：戴朗希