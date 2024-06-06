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學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略

社會

發布時間： 20 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

新學年起，學生津貼電子申請推展至私立學校和幼稚園。（資料圖片）

為減輕家長的教育開支負擔，教育局今日（6日）公布，將於新學年起將學生津貼電子申請推展至私立學校和幼稚園，涵蓋本地所有學校，即提供本地或非本地課程的中學日校、小學、特殊學校及幼稚園學生家長，均可透過學生津貼電子平台申請2,500元學生津貼。
 
教育局發言人指，學生津貼電子平台已於本學年覆蓋官立學校、津貼學校及直接資助計劃學校，當中超過６成家長透過電子平台成功申請學生津貼。由2024/25學年起，家長可一次過在電子平台為所有合資格子女遞交申請，隨時隨地查閱申請進度，並在有需要時上載補充文件，令申請更省時、快捷。

2500元津貼申請方法：即睇申請方法

政府每年為中學日校、小學、特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校）及幼稚園學生提供每學年2,500元津貼，家長只須持有具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，於本年9月指定期間內經「智方便」應用程式登入「學生津貼電子申請」網上服務，即可透過電子平台遞交申請。

學生資助｜6個學生/大專生資助懶人包　1款可獲一年28萬津貼【附申請方法及資格】

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