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港大校政風波｜8名校友聯署促李家超盡早平息風波　稱對王沛詩管理失信心

社會

發布時間： 2024/06/06 17:07

最後更新： 1 小時前

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8名港大校友包括前行會成員羅范椒芬發起聯署，去信本身是港大校監的特首李家超。（資料圖片）

香港大學校政風波持續，港大校委會上周二（28日）突審議多名暫任副校長安排後，8名港大校友包括前行會成員羅范椒芬同日亦發起聯署，去信本身是港大校監的特首李家超，指事件激發校內矛盾、影響大學正常運作，期望他採取果斷行動以平息風波，並責令校委會主席盡早與校長協商，提出補救方案。

8名港大校友，包括包括前行會成員羅范椒芬、前港大校委會委員黃啟民及文灼非，以及前全國人大代表蔡素玉等，聯署去信身兼港大校監的行政長官李家超，指校委會在未經與校長協商的情况下，迅速通過委任多位暫任副校長人選，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作，對此深感憂慮，並對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，期望李家超採取果斷行動，早日平息風波，並責令校委會主席盡快與校長協商，提出補救方案。

聯署信提到，事件引起國際社會關注，若政府默認校委會決定，將「造成政府通過委任主席操控大學、架空校長的印象」，直斥「不利香港高等教育的發展和自由開放的國際形象」，因此希望李家超在這艱難時刻，履行法律賦予職責，挺身而出維護港大聲譽，並責令校委會主席盡快與校長協商，提出補救方案。

信中亦指，校委會的角色是提供戰略指引，確保風險管理及內部監控系統的成效，並監督管理層依法合規行事，但不會直接參與行政事務，並稱學術機構要求主席有廣闊胸襟、見識及領導能力，能帶領機構盡快回復正常運作，維持崇高聲譽及獲各界廣泛支持。信中又提到，過往校委會主席及大學校長都能互相尊重，坦誠溝通，合作愉快，共同帶領港大攀上今日的國際地位，「成就來之不易，必須好好珍惜」。

港大校長張翔昨（5日）向全體師生發信，提到校委會「突襲」任命暫任副校長，事前未有諮詢其意見，而大學管理層亦對此一無所知，形容為「違反既定程序」，亦「動搖香港大學學術自主的百年基石，不利香港大學和香港的穩定與發展，更談不上吸引全球人才」。

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