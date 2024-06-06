  • 27°C
香港時間 : 2024606日 (四) 21:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜25款食鹽含金屬污染物恐致癌損智力　消委會推介14款安全食鹽之選

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

消委會測試25款食鹽含金屬污染物，長期食用恐致癌損智力，推介14款安全食鹽名單。

【消委會/消委會測試/消委會食鹽/食鹽/兒童健康】食鹽是日常煮食的必需品，消委會曾測試39款食鹽，當中6成檢出金屬污染物，最貴的樣本鉛含量超出標準上限，有機會影響兒童的神經發育及降低智力。為了讓小朋友吃得健康，家長要小心選擇，TOPick整合14款不含金屬污染物安全食鹽，即睇完整名單！

消委會食鹽｜鉛可損兒童神經發育降低智力

消委會測試市面39款食鹽，包括19款海鹽、1款湖鹽、9款岩鹽或玟瑰鹽、4款加碘鹽、1款燒鹽，以及1款煙燻鹽，結果發現有25款檢出至少一種金屬污染物，其中最貴的樣本檢出每公斤含3毫克鉛，超過香港《食物攙雜（金屬雜質含量）修訂規例》的上限、內地標準及食品法典委員會的上限。經飲食慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育及降低智力，亦會影響成人的血壓的收縮壓。

消委會食鹽｜砒霜可致癌症皮膚病變

另外，有4款食鹽檢出總砷，根據食品添加劑專家委員會資料，其中一種無機砷為三氧化二砷（俗稱砒霜），數據顯示微量無機砷可導致一系列不良影響，包括肺癌、皮膚癌、膀胱癌，以及皮膚病變。

消委會食鹽｜14款不含金屬污染物食鹽

以下為14款沒有驗出含金屬污染物的食鹽，售價由2.9元至56.5元：

點擊圖片放大
+13
+12

消委會食鹽｜長期吃高鈉食品或損骨骼生長

澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾表示，兒童長期吃高鈉食品，會養成偏濃及鹹的味覺，影響建立正常飲食習慣和模式。而人體長期進食高鈉食物，亦會導致高血壓、水腫，以及提高心血管疾病風險。此外，當小朋友攝取過量鈉，容易導致鈣質從尿液中流失，如果鈣質攝取量不足或大量流失，便有機會影響骨骼健康，骨質密度會成長得不好。

消委會食鹽｜兒童鹽攝取量你要知

本港食安中心指出，鈉（鹽）與健康有密切的關係，攝取過多鈉（鹽）會增加患上高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。世界衞生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康成年人正常每日的鈉攝取量，不應多於2000毫克，而兒童的鹽攝取量應少於成人，年紀愈小的兒童，每天所需的鈉也愈少。

最新影片：

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
13:35 2024/06/05
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
靚媽精明眼｜蛋清的白色線狀物要挑走？　拆解靚媽食雞蛋5大常見謬誤
23:08 2024/06/03
靚媽精明眼｜蛋清的白色線狀物要挑走？　拆解靚媽食雞蛋5大常見謬誤
靚媽精明眼｜天氣轉熱雞蛋易變壞致沙門氏菌感染　要延長保鮮「蛋尖要朝上還下」？
21:14 2024/06/03
靚媽精明眼｜天氣轉熱雞蛋易變壞致沙門氏菌感染　要延長保鮮「蛋尖要朝上還下」？

你可能感興趣

靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
13:35 2024/06/05
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
靚媽精明眼｜蛋清的白色線狀物要挑走？　拆解靚媽食雞蛋5大常見謬誤
23:08 2024/06/03
靚媽精明眼｜蛋清的白色線狀物要挑走？　拆解靚媽食雞蛋5大常見謬誤
靚媽精明眼｜天氣轉熱雞蛋易變壞致沙門氏菌感染　要延長保鮮「蛋尖要朝上還下」？
21:14 2024/06/03
靚媽精明眼｜天氣轉熱雞蛋易變壞致沙門氏菌感染　要延長保鮮「蛋尖要朝上還下」？
食品 兒童健康 消委會

最高瀏覽

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學