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端午節｜6月10日端午節勿犯7大禁忌　一文看清端午節習俗+必學6招開運法

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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端午節到有不少習俗禁忌要留意，星座及塔羅牌專家小孟老師分享了多個禁忌與開運方法。（iStock圖片）

【端午節2024/端午節開運/端午節禁忌/端午節習俗/粽/糉】6月10日是一年一度的端午節，傳統上除了吃粽子、划龍舟應節之外，還有甚麼傳統習俗？原來端午節有9大傳統。從玄學角度，端午節到來也有不少習俗禁忌要留意，星座及塔羅牌專家小孟老師便為大家分享了多個禁忌開運方法，大家要留意端午節為「五毒日」，原來端午節忌行房、探病，送糉予親友都可能是大忌。

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端午節習俗｜1.吃粽子紀念屈原

端午節習俗中，吃粽用以紀念屈原，古代中國人為防止水中蛟龍啃食屈原遺體，便將白米放入竹筒內再投入水中，祈求水中蛟龍吞噬竹筒而非屈原。為此，包糉子、食糉子便演化成為端午節的習俗。

端午節習俗｜2.划龍舟迎神

划龍舟的起源相傳為古代民眾爭相划船，以尋找屈原屍體；亦有指划龍舟是越王勾踐訓練軍隊的方式。

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端午節習俗｜3.掛菖蒲禳毒避邪

農曆五月被稱為「惡月」，傳統上，端午節不少習俗都跟禳毒驅疫有關。掛菖蒲並不限於菖蒲單此一種植物，更泛指菖蒲、艾草、蘭草等芬香類植物。傳說掛上這些植物可保佑家中免受「五毒」入侵。

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端午節習俗｜4.立雞蛋求好運

古時端午節正日，人們會將雞蛋或錢幣直立於地板上。傳說正午時分陽氣最重，立起雞蛋或錢幣，即可吸取天地陽氣，可獲得一年好運。

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端午節習俗｜5.貼神符驅瘟神

五月初五既是端午節亦是「惡月惡日」不吉利的日子，因此人們會在這天進行不同的拜神儀式，像是貼神符、拜瘟祖大神。避免讓瘟神降臨或鬼魂附體，引致疾病。

端午節習俗｜6.驅五毒防害防病

「端午五毒」為蛇、蠍、壁虎、蜈蚣、蟾蜍，相傳他們身帶禍害，每當端午節時，古人會把五毒的圖像剪下來，貼到門窗，甚至小孩的手上，祈求平安。

端午節習俗｜7.戴香包驅蚊避邪

端午節正日，孩子會掛起各種形狀的香包，香包裡面有白芷、丁香，具備驅蚊的功效，寓意著助你驅蚊、除疫。

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端午節習俗｜8.喝雄黃酒避邪

雄黃是農業用的殺蟲劑、除草劑的原料，古人會將雄黃磨成粉末釀酒喝。祈求喝下後對自己能有的避邪、健體功效。

端午節習俗｜9.纏五彩絲線祈福續命

相傳纏五絲彩線可以防止被惡龍吃掉。古人會將五絲彩線掛在手上甚至纏在身上，祈求長命多福。

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端午節禁忌｜1. 忌探病、去醫院等「陰氣重之地」

先秦時代認為農曆五月（國曆六月）是毒月，因此稱為農曆「五」月也為「五」毒月，對應目前新冠疫情也是病「毒」，目前全球新冠變異病毒有五種以上，也可以稱為五毒。因此特別要小心疫情，要勤洗手忌群聚，除非真的生病，不然不要去醫院、探病或去殯儀館潮濕的地方。

端午節禁忌｜2.忌行房

《呂氏春秋》中《仲夏記》一章要陽間人們在五月要禁慾、務必齋戒，其因為端午為五毒月，需要內健而外順，也就是體內要環保氣血要足，不要消耗元神，不然會損氣耗精，邪氣易入侵，要吃清淡不要殺生，最好吃素以保平安。

端午節禁忌｜3.不要生小孩

《史記·孟嘗君列傳》其歷史上名人孟嘗君在五月五日端午出生。其父要其母不要生下他，認為「五月子者，長於戶齊，將不利其父母」，若真的一定要生，建議出生後身份證換成其他日期。

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端午節禁忌｜4.忌去森林或上山

五月為五毒月，這個時節突然節氣會轉變，雨量增多梅雨變多，空氣悶熱，毒蟲病毒肆虐，因此草叢樹林山上很多蟲蛇鼠蟻會出現，因此要到森林的人要帶雄黃，不然容易會被蟲蛇咬傷。

端午節禁忌｜5.不要在當天送整串肉粽

民間相傳整串肉粽有「繩子」，容易形成繩煞，會讓收到的人有穢氣，民間也盛傳有上吊的意謂，因此端午節當天送人粽子要用散裝的比較好。

端午節禁忌｜6.忌去海邊

端午節水鬼出沒容易抓交替，因此沒事不要去海邊，以科學面來說端午節氣也是梅雨季節，因此海邊容易下雨溪水暴漲，容易發生水厄。

端午節禁忌｜7.不要亂丟平安符

端午節為不好的日子，諸事不宜，容易大家脾氣不佳遇到小人，毒氣橫行，疫情蔓延，因此不可以將平安符亂丟，需用平安符來保平安。

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端午節開運法｜１.飲極陽午時水可開財運

端午節當天是一年陽氣最強時刻，小孟老師建議在端午節當天中午11時至下午1時喝5小杯水（因農曆五月五日跟五有關係），切記一定要11時至1時喝才有效，喝時想著遍地黃金即可，端午後偏財貴人必定一路發。

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端午節開運法｜2.午時淋浴求健康平安

端午節極陽之時中午11時至下午1時洗澡能夠接到午時水，還能消除負面磁場，極陽之水將能籠罩全身，一年都能平安健康，也可以在洗澡時用粽葉來擦一下身體。

端午節開運法｜3.用海鹽消除身體穢氣

因為海鹽能淨化磁場，也能消除身體不好的穢氣，更能讓運勢提升，因此小孟老師建議家中有浴缸的人端午節可以泡海鹽：沒有浴缸的人可以買一包海鹽隨身攜帶，洗手也可以加一點海鹽，除了可以提升磁場之外也能清潔細菌。

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端午節開運法｜4.綠幽靈水晶驅疾病

綠幽靈水晶可以提升我們的運勢，更能讓我們在動亂中保持平靜與淨化心靈，建議端午節放在家中房門打開45度角處，可以讓你活化智商提升靈性讓疾病遠離。

端午節開運法｜5.十枚硬幣煮5杯水喝

端午節可以用10枚硬幣象徵5月5日，5+5=10，將10枚硬幣放入水中煮，煮一段時間後撈起來再放到存摺上面，放10天再花掉可以讓財越來越多。

端午節開運法｜6.放艾草驅吉避凶

端午節放艾草在屋外可以擋害蟲又可以驅吉避凶，邪氣不會來。

文章獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載

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