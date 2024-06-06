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爭議解決︱亞非法協港區中心委任逾百名仲裁員　陳曉峰︰進一步提升香港爭議解決能力

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 3 小時前

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亞非法協香港區域仲裁中心主任陳曉峰。（亞非法協港供圖）

亞非法協香港區域仲裁中心昨日舉行兩周年誌慶暨在冊仲裁員委任儀式，中心主任陳曉峰表示，已委任超過100名在冊仲裁員，在他們的支持下，中心將繼續為潛在當事人提供AI和其他先進法律科技、具成本效益的優質爭議解決服務，相信可進一步提升香港的爭議解決能力。

方建明冀中心為亞非國家提供便捷高效仲裁服務

外交部駐港公署副特派員方建明致辭時稱，期待香港區域仲裁中心繼續秉承亞非法協充分協商、和平解決爭端的一貫宗旨，充分發揮香港法律服務優勢，為亞非國家提供便捷高效的仲裁服務，促進不同法系規則銜接融通，助力亞非國家經濟合作和貿易往來，在化解紛爭中增強互信、凝聚共識、推動合作、實現共贏。

亞非法協秘書長Kamalinne Pinitpuvado、律政司副司長張國鈞、前律政司司長及第59屆亞非法協年會主席鄭若驊，以及喀麥隆資深法官Gaston Kenfack Douajni等世界各地多位翹楚亦有出席慶祝活動。

亞非法協香港區域仲裁中心是一個獨立自主的國際爭議解決中心，旨在提供另類排解爭議程序，善用法律科技，推廣網上仲裁，在世界經歷變局的時代背景下，在亞非地區積極推動仲裁和調解這些和平解決國際商事爭議方式的更廣泛應用。

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責任編輯：戴朗希

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