死而復生｜美國療養院婦人被宣布死亡送殯儀館　火化前驚見仍有呼吸送醫急救

▲ 美國一名7旬婦人在療養院被宣布死亡，然而送到殯儀館準備火化的時候卻被發現仍有呼吸。

【殯儀館／火化／復活／網絡熱話】美國一名七旬婦人被宣布死亡後，送到當地一間殯儀館準備火化，然而職員卻突然發現這名婦人仍有呼吸，於是立即為她進行急救及送院就醫。最終婦人成功「復活」數小時，於下午再次宣告死亡。

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綜合外媒報道，美國蘭開斯特縣警長辦公室（Lancaster County Sheriff’s Office）周一（3日）召開記者會，表示一名74歲婦人Constance Glantz原本在療養院接受臨終照護，並於當日上午9時44分被宣告死亡，之後被送到位於林肯市的「Butherus-Maser & Love」殯儀館準備處理身後事。

然而2小時後，一名殯儀館職員在準備火化程序時發現該名婦人仍有呼吸跡象，於是立刻致電911求助，並且在醫療人員趕到之前對她施行了心肺復甦。她其後被送往當地醫院治療，經治療後奇蹟「復活」，但最終在下午4時左右正式宣告死亡。

蘭開斯特縣副警長Ben Houchin表示，婦人的家屬已經接到相關通知，並直言自己從警31年來從未遇到過這樣的情況。他指出，由於事件原先屬於「預期死亡」，亦沒有任何可疑情況，療養院依法在宣告病患死亡後，無需通知驗屍官或警方，不料卻造成今次意外。他最後補充，目前尚未發現療養院有任何刑事犯罪意圖，但調查仍在進行中。

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