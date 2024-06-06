  • 27°C
香港時間 : 2024606日 (四) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《死侍與狼人》推出前賣券　「狼情侍意」套裝限量售1000套

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《死侍與狼人》

Marvel Studios《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）將於7月上映，由 6月8日中午12時起，在香港指定戲院票房公開發售《死侍與狼人》前賣券限量套裝。

「狼情侍意」前賣券限量套裝售價為298元，包括紀念票一張、換票證（IMAX/普通版）一張* 、咕𠱸一個及襪子一對，限量1000套，售完即止，詳情請向個別戲院查詢。

《死侍與狼人》前賣券

發售「狼情侍意」前賣券限量套裝 戲院：

EMPEROR CINEMAS (TIMES SQUARE) │英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)
EMPEROR CINEMAS iSQUARE│英皇戲院(尖沙咀iSQUARE)
GH MEGABOX │嘉禾Megabox
THE SKY CINEMA │the sky(奧海城)
K11 ART HOUSE 
MY CINEMA YOHO MALL 
B+ cinema MOKO │B+ cinema MOKO(旺角東)

* 紀念票作珍藏用途，不可換取戲飛

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

《蟻俠》女主角伊雲祖蓮莉莉宣布息影　「黃蜂女」：今日活出真我
20:45 2024/06/05
《蟻俠》女主角伊雲祖蓮莉莉宣布息影　「黃蜂女」：今日活出真我
九龍城寨之圍城丨加推逾4分鐘絕密片段　 郭富城林峯蔡思韵首度合體謝票
12:34 2024/06/05
九龍城寨之圍城丨加推逾4分鐘絕密片段　 郭富城林峯蔡思韵首度合體謝票
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑分享女友視覺請食宵夜片　騷肌整三文治令粉絲失控
今日 13:12
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑分享女友視覺請食宵夜片　騷肌整三文治令粉絲失控

你可能感興趣

《蟻俠》女主角伊雲祖蓮莉莉宣布息影　「黃蜂女」：今日活出真我
20:45 2024/06/05
《蟻俠》女主角伊雲祖蓮莉莉宣布息影　「黃蜂女」：今日活出真我
九龍城寨之圍城丨加推逾4分鐘絕密片段　 郭富城林峯蔡思韵首度合體謝票
12:34 2024/06/05
九龍城寨之圍城丨加推逾4分鐘絕密片段　 郭富城林峯蔡思韵首度合體謝票
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑分享女友視覺請食宵夜片　騷肌整三文治令粉絲失控
今日 13:12
九龍城寨之圍城丨「四仔」張文傑分享女友視覺請食宵夜片　騷肌整三文治令粉絲失控
著數優惠 電影 超級英雄片 Marvel

最高瀏覽

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學