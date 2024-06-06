《死侍與狼人》推出前賣券　「狼情侍意」套裝限量售1000套

▲ 《死侍與狼人》

Marvel Studios《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）將於7月上映，由 6月8日中午12時起，在香港指定戲院票房公開發售《死侍與狼人》前賣券限量套裝。

「狼情侍意」前賣券限量套裝售價為298元，包括紀念票一張、換票證（IMAX/普通版）一張* 、咕𠱸一個及襪子一對，限量1000套，售完即止，詳情請向個別戲院查詢。

▲ 《死侍與狼人》前賣券

發售「狼情侍意」前賣券限量套裝 戲院：

EMPEROR CINEMAS (TIMES SQUARE) │英皇戲院(銅鑼灣時代廣場)

EMPEROR CINEMAS iSQUARE│英皇戲院(尖沙咀iSQUARE)

GH MEGABOX │嘉禾Megabox

THE SKY CINEMA │the sky(奧海城)

K11 ART HOUSE

MY CINEMA YOHO MALL

B+ cinema MOKO │B+ cinema MOKO(旺角東)

* 紀念票作珍藏用途，不可換取戲飛

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