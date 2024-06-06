自助餐優惠︱直擊原條藍鰭吞拿魚即席解體 即劏即食3部位勁鮮甜

▲ 父親節快到，大家不妨和家人到沙田帝都酒店的The Palate柏麗廳吃自助餐慶祝！

父親節快到，今次我帶老公到沙田帝都酒店的The Palate柏麗廳吃自助餐慶祝，因為可以近距離見到超大條的「日本直送」原條藍鰭吞拿魚，亦可以觀看原條魚即席解體示範，和吃到最新鮮的吞拿魚，留下難忘回憶！

藍鰭吞拿魚原條魚即席解體

喜歡發掘香港美食的我，最近得知位於沙田帝都酒店The Palate柏麗廳由6月4開始，逢星期二及三藍鰭吞拿魚原條魚即席解體，即劏即食超新鮮！我近距離觀看整個過程，覺得很震撼與好奇。即席解體於晚上7時半進行，師傅小心翼翼地將這條巨大的藍鰭吞拿魚由大門的觀賞區放到餐廳內的吧枱上，隨即熟練地用刀逐步剖開，分割出各個部位。看著這條肥美新鮮的魚肉被一塊塊切下，我不禁躍躍欲試，迫不及待地品嘗這珍稀海鮮的絕妙滋味。

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師傅切出的藍鰭吞拿魚肉，他細心地向大家解釋各個部位的特點。大拖羅就是肥美的魚腹部分，顏色偏白，脂肪比例最高，又稱為「蛇腹」，肉質鮮甜嫩滑；中拖羅的顏色粉紅，脂肪比例較高，肉質比起大拖羅更加緊實彈牙，味道甘香；而赤身位於魚尾部位，顏色較紅，肉質最實，更有咬口，味道清新。師傅切割的過程既專業又迅速，這種近距離欣賞的機會，實在難能可貴。

試勻吞拿魚3個部位

我和老公有幸可以一次過試到藍鰭吞拿魚不同的部位，包括大拖羅（蛇腹）、中拖羅和赤身，品嘗每個部位獨特的口感和味道，大享口福。平時在其他餐廳吃的吞拿魚都夠新鮮，想不到原來即劏即食的質感和味道還是有分別，可謂「沒有最新鮮，只有更新鮮」！

自助餐還有其他特色菜色，例如鮑魚海參花膠煲、即開日本生蠔、即煮和牛料理，菜式包含火炙和牛壽司、日本和牛肉眼鐵板燒、日本和牛鹽麴燒、美國極黑和牛壽喜燒等等。而餐廳的飲品吧更是天花板級數，提供多款即時製作的Cocktail及Mocktail，紅酒、白酒、日本清酒、氣泡酒、果汁、冷泡茶、咖啡等，食客可以無限任飲！餐廳更特別推出限定夏日傳統特飲，包括雪糕紅豆冰、雪糕涼粉冰、傳統黑牛及雪糕梳打等，連飲品都照顧到不同喜好的客人。

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餐廳正值進行推廣優惠，晚市$343起/位（19:30-22:00成人$419起/位）的優惠，這個價錢吃到這麼多高質食物，超抵。不過，要留意，由於價錢抵，餐廳在不同時段都滿座，想品嘗大熱菜色，還要有點耐性排隊。

The Palate柏麗廳

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓The Palate Buffet 柏麗廳

訂座電話：2633 1288

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