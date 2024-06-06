控煙｜海關：煙稅「因加得減」說法不成立　白牌煙趨普及化須措施處理

▲ 海關關長何珮珊。(王韻青攝)

政府公布控煙策略公眾諮詢結果及下一步措施，包括短期落實施10項措施，爭取在今年年底將相關修例建議提交立法會，在今個立法年通過。海關關長何珮珊表示，海關全力打擊私煙，加強源頭堵截，2020年開始有明顯增加，反映海關改轉執法策略和力度的成果，而她強調，當年並未有增加煙稅，因此私煙和加煙稅之間並無直接因果關係，煙稅「因加得減」說法不成立。

她亦指，海關檢獲的私煙相信除供應本地市民外，還會暫存香港轉運至其他地區，因此私煙增加並不代表全部流入本地市場。今年2至5月期間，海關展開的「風暴」大型執法行動，搗破4,726宗私煙案，檢獲1.39億支私煙及1630公斥其他煙草產品，市值6.25億元、應課稅值4.54億元，行動中有4,347人被捕。

至於坊間有傳加煙稅會增加私煙數目，何珮珊解釋指，2023年社會復常並全面通關後，已完稅的香煙29.72億支，和2019年疫情33.74億支相比，減幅與吸煙率下降相約，所以煙稅「因加得減」的說法並不成立。

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她透露，海關在執法方面仍存在不少困難和挑戰，例如法例上沒有就白牌煙立定義，其包裝和一般已完稅煙沒有分別，有不法份子將未完稅香煙冒充為已拿到進口證的已完稅香煙出售，零售層面上，打擊「白牌煙」的執法和搜證都存有困難。她續指，海關檢獲的白牌煙佔整體私煙檢獲量，由2023年5%，上升至今年首5月的17%，反映白牌煙有普及化跡象，及需要更有效措施處理白牌煙問題。

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