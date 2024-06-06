恨駕女團丨周家怡李靖筠齊飛往大阪　在日本駕駛86超滿足：真係好感動！

▲ 《恨駕女團》周家怡及李靖筠。

由兩位愛車之人周家怡及李靖筠（Gladya）拍攝的網上駕駛節目《恨駕女團》新一集在昨晚（６月5日）上架，今集二人衝出香港，飛到日本，實行恨駕到大阪。

出發前，家怡問Gladys到日本後想開甚麼車，Gladys表示想開JDM，即在日本境內販售日本版、日本規格的車。

二人又晒出國際車牌準備就緒，不過當家怡見到Gladys的國際車牌便不懷好意地問：「咦？點解你要有嘅？」Gladys反問：「咩呀？」家怡即說：「你平時都係專業乘客，你駛乜申請呢個啫？」激到Gladys一度語塞，十分搞笑。

▲ 《恨駕女團》周家怡及李靖筠

化身《頭文字D》藤原拓海

安全到達大阪後，二人立即去到租車車行，車行內陳列出各式各樣的中古JDM車款，從開篷車到經典車型，應有盡有。

兩人興奮地參觀一輪後，最後選中動漫電影《頭文字D》中，男主角藤原拓海所開的「AE86」，二人坦言一直都想開「86」，稱：「講咗好耐一路都揸唔到，一路都冇借到86，而家喺日本揸86！你明唔明嗰個感覺、嗰個儀式感！真係好感動呀！」

▲ 《恨駕女團》周家怡及李靖筠

大讚車輛保養得好

雖然「恨駕」86，但由於車款是1983年出產，加上操作規格跟現代車有少許分別，以致一開車便出師不利，負責駕駛的家怡一開始便停泊在路邊，稱：「個死火燈係喺…… 冇死火燈嘅？我唔知架車個死火燈喺邊。」最後拍攝團隊上前解圍，終於能夠順利出發。

一路上，家怡大讚車輛保養得很好，稱：「啲聲好實淨呀！駕駛感覺嚟講，佢堂軚好鬆、好輕、好多虛位，極力子好容易放，如果以40年呢個condition，直程係好好！佢唔係淨係個樣好，我而家揸起上嚟我都覺得佢精神。」

▲ 《恨駕女團》周家怡

Gladys亦謂：「比我想像中紮實喎個感覺。我覺得呢架車同我哋之前咁多集嘅駕駛樂趣好唔同，第一因為係古董車啦，同埋我哋人生路不熟，哈哈。」二人又分享日本自駕遊經驗，「喺日本要用佢哋本身install咗嘅導航係準好多。」

家怡十分贊同，稱：「嚟親日本自駕，入導航嘅時候，我唔會將佢轉做英文，我一樣用番日文，反而一去咗英文，就好難睇，呢個都係俾觀眾嘅少少貼士。」

▲ 《恨駕女團》周家怡及李靖筠

最新影片推介：鄭則仕專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5