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職場文化｜OL「射波」去旅行　發現老闆同機情急下用1招僥倖逃脫

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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OL射波去旅行，意外發現與老闆同機，情急下用1招僥倖逃脫。

【職場文化】想請假去旅行，卻不獲公司批假，你會怎樣做好呢！有一名澳洲女子為了旅行，向公司請病假，竟意外發現老闆在同一機上，嚇到花容失色，她經歷了每個員工的終極恐懼。

最新影片︰

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一名澳洲女子Leila Soares在抖音發布了一段視頻，記錄了她在飛行途中巧遇老闆時的困境，該影片發布後獲得1100萬個讚好。在影片中，Leila透露她為了旅行，向公司編造身體不適需要請病假的藉口，毫無內疚感並且當晚出發。

豈料降落時，她發現老闆的蹤影，見狀怕被人認出，慌忙戴上鴨咀帽、口罩及太陽眼鏡變裝，與此同時，她試圖用電話鏡頭放大拍下這尷尬時刻，結果老闆回頭看了一眼，嚇得Leila立刻隱藏身份，但究竟老闆有沒有見到她呢？

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Leila向網民解釋為何老闆看不到她？因為他是從前門進入機倉，而她則在後門登機，坐在離她很遠位置，所以算是僥倖逃脫。大量網民紛紛留言，「我請病假去了shopping，到了收銀台，上司就在身後問︰「你要買什麼？」我呆了！」、「有次我請了病假，然後去賭場，看到老闆在輪盤機旁向我招手！」、「永遠不要以為你能僥倖逃脫。」、「萬一見到老闆就說飛去睇醫生」。

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