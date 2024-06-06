家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵

▲ Toby一直都好努力希望得到觀眾認同。

在這行走過20年頭，自認一直不討好，從未獲得觀眾認同，經過歲月的洗禮，梁靖琪（Toby）從批評中成長，今次在劇集《家族榮耀之繼承者》演敗家有錢女演技大躍進，令外界對其另眼相看！

當她收到網民對其表現讚賞的訊息，這少許的認同和鼓勵，Toby坦言從沒想過原來對其那麼重要，成為其「強心針」，她接受TOPick專訪感觸表示：「這是一個很大的鼓勵 ，我入行20年了 ，真的很喜歡演戲，是我愛和想做的事， 因為我知道自己不是一步登天的人，是需要時間磨練。」

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹 Toby演技大躍進證非「靠父幹」

家族榮耀之繼承者丨自認年少任性 同樣敢愛敢恨

在《家族榮耀之繼承者》演敗家任性的有錢女「丘芷嵐」（Nana），現實中的Toby直言自己也曾任性過：「我相信每個人也試過任性，當然我也有，但我並不是很長時間很貪玩，我覺得每個人的人生也要貪玩下，這個是一個轉變，也是一個長大的過程。」

劇中的Nana敢愛敢恨，Toby自言這點與自己最相像，並透露過往是愛恨分明的人，惟人愈大便學懂這是一個過程，「人生有很多過客，有些人真的不重要，不用看得那麼重。」

全因她自言是重感情的人，特別是對友情：「我很真心對等待每個朋友 ，當我被人傷害或者誤會了就會很傷心，會覺得為何你會這樣想我，所以現在我有這班七姊妹已經足夠，大家一直互相扶持對方。」

▲ Toby與角色一樣同是敢愛敢恨。（陳慧安 攝）

家族榮耀之繼承者丨與阿佘合作 壓力甚大

今次在劇中與七姊妹的成員佘詩曼為對立關係，更要與對方爭林峯，大家永遠也是不咬弦，Toby直言壓力甚大，全因對方十分好戲：「有時我會變了一個小粉絲望着她 ，覺得她很厲害，但對着她也會驚，因為她那種霸氣和氣場很勁，不知為何對着她我就特別緊張，可能我很在乎她。我記得有一場她對我說不如這樣做，我才慢慢放鬆點。」

正正能夠與好姊妹合作， 機會難逢，Toby也從阿佘身上偷了不少師：「我經常看她做戲， 她說對白的層次和眼神，也學到很多。 就算跟『撈家』對戲同樣獲益良多， 有時他們無言的認同或者拍一拍我，那個肯定的眼神，我就知道自己揣摩對，令我增加了不少信心。」

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家族榮耀之繼承者丨角色大挑戰 自認不討好

Toby自言此角乃是入行以來情緒戲最複雜的一次，更直言接拍時十分驚，「因為由入行到現在，我在觀眾心中也不是很討好，變了很怕做一些不討好的角色，令到整件事更加不好。」

幸好獲得導演不斷鼓勵下，增強對自己的信心，最終令Toby決定接拍：「Nana這個角色是超級難演繹的女生，因為她由討人厭，到後期慢慢令人改觀，更變得很可憐，所以我想了很多怎樣揣摩這角色。」

▲ Toby自認不討好。（陳慧安 攝）

家族榮耀之繼承者丨抽離不到角色 最初獲不少負評

入戲太深的她，自爆拍到中段出現抑鬱情況，「我有一兩個星期出現手震﹑暈的徵狀，要吃朱古力補充糖分。之後我也有看醫生驗血 ，那一刻完全不知發生何事，事後看完醫生都說我沒事，指我應該太投入在這個角色入面，抽離不了 。」

每位演員對自己的演出着緊，也很想知道觀眾對其表現的反應，Toby也毫不例外：「播出街後的頭幾日，我有看評論，看到自己有很多不好的評論，真的很不快。即使很多人說做了那麼多年，應該不要理會別人，但始終是人，一定有感覺，所以之後我就再沒有看。」

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家族榮耀之繼承者丨獲觀眾認同 成很大鼓勵

不過直到收到一個網民的訊息，令其十分感動，她眼紅紅說：「那位網民是向我道歉，指看到我的進步，以前說我的不是，真的對不起，並讚我做得很好。其實這些的評論和鼓勵，我覺得每個人都很需要，對我而言是很大的支持，那刻會幾滿足，感覺很像成功了少許。」

這點的鼓勵讚賞，令Toby發現原來觀眾的肯定認同，對其而言一直也很重要，「我初頭以為自己不介意，原來不是這樣，而且，這是一個很大的鼓勵 。我入行20年了 ，真的很喜歡演戲，亦是我愛和想做的事，因為我知道自己不是一步登天的人，是需要時間磨練。原來我揣摩這個角色沒有想錯，我也可以令人流淚 。」

▲ Toby很感動得到觀眾認同。（陳慧安 攝）

家族榮耀之繼承者丨父親行動支持 感激動和開心

除了觀眾的認同，對於出身在父母也是知名的幕後人，多年來背負著「梁家樹女兒」這稱號，曾表示渴望獲得父親認同的她，隨着時間階段的成長，Toby直認對這點變得沒有那麼執着。

她眼泛淚光說：「今次他也給我很大鼓勵，也看見我的進步。第一段有人稱讚我的訊息就是他傳給我，我看到真的很感動，因為他傳了在我們一家十口的群組入面。當時他說很好呀，我只是回了一個笑呵呵的表情符號，但內心我是很激動和開心。」

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族榮耀之繼承者丨亦師亦友 自覺幸福

提及到父親，Toby指與對方為亦師亦友的關係：「他知道他有很多說話都很容易影響到我，所以我們不會太說公事。 而且，這幾年我也跟他做很多幕後的工作，《家族》一﹑二輯演員的試鏡也是我跟，所以我更加深入了解劇本和學到更多不同的事。」

「因為在乎對方，所以對方的一言一語也會十分介意，希望自己做得更好」Toby說。

雖然多年來這種無形的壓力從沒有消失，她自言已經習慣，並覺得自己已十分幸福：「父母很疼愛我與姊姊，一直很用心培育我們，能夠在這個幸福家庭成長是福氣，不會想有任何的改變。」

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族榮耀之繼承者丨堅持初心 從冇迎合別人

即使曾遇過挫敗，她堅持初心，亦從未試過為迎合別人而改變自己，因她深明最重要做好自己，終有一天會被看見。

Toby稱：「沒有人可以改變了自己 ，那時我去做Gym令人慢慢對我改觀，也想為了自己好。現在我會因為小朋友想再做得好些，不論思想或者決定上也成熟了不少，這些的經歷也有助我演戲，較以前想得更深入。」

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族榮耀之繼承者丨熱愛演戲 冇想過做女主

入行轉眼20年，現時的Toby已為兩子之母，她直認現階段會以小朋友為先，惟坦言仍想繼續拍戲，挑戰演繹不同的角色，對會否想「升呢」做女一，則沒有太大強求。

「我覺得做二﹑ 三線幾好， 發揮範圍的框框可更大，有女主角做當然好，但我從來沒有想過，有得做是一個Bonus。而且，我很安於現狀，若果做女主角會很大壓力， 我是承受不到壓力的人，很少事就會很緊張。」Toby說。

髪型：Michael lam @ Beijing hair culture

化妝：劉柏麟 @Stephenmakeup

服裝：onitsuka tiger

場地提供：八十里

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