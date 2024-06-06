  • 27°C
香港時間 : 2024606日 (四) 21:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Toby一直都好努力希望得到觀眾認同。

在這行走過20年頭，自認一直不討好，從未獲得觀眾認同，經過歲月的洗禮，梁靖琪（Toby）從批評中成長，今次在劇集《家族榮耀之繼承者》演敗家有錢女演技大躍進，令外界對其另眼相看！

當她收到網民對其表現讚賞的訊息，這少許的認同和鼓勵，Toby坦言從沒想過原來對其那麼重要，成為其「強心針」，她接受TOPick專訪感觸表示：「這是一個很大的鼓勵 ，我入行20年了 ，真的很喜歡演戲，是我愛和想做的事， 因為我知道自己不是一步登天的人，是需要時間磨練。」

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」

家族榮耀之繼承者丨自認年少任性  同樣敢愛敢恨

在《家族榮耀之繼承者》演敗家任性的有錢女「丘芷嵐」（Nana），現實中的Toby直言自己也曾任性過：「我相信每個人也試過任性，當然我也有，但我並不是很長時間很貪玩，我覺得每個人的人生也要貪玩下，這個是一個轉變，也是一個長大的過程。」

劇中的Nana敢愛敢恨，Toby自言這點與自己最相像，並透露過往是愛恨分明的人，惟人愈大便學懂這是一個過程，「人生有很多過客，有些人真的不重要，不用看得那麼重。」

全因她自言是重感情的人，特別是對友情：「我很真心對等待每個朋友 ，當我被人傷害或者誤會了就會很傷心，會覺得為何你會這樣想我，所以現在我有這班七姊妹已經足夠，大家一直互相扶持對方。」

Toby與角色一樣同是敢愛敢恨。（陳慧安 攝）

家族榮耀之繼承者丨與阿佘合作 壓力甚大

今次在劇中與七姊妹的成員佘詩曼為對立關係，更要與對方爭林峯，大家永遠也是不咬弦，Toby直言壓力甚大，全因對方十分好戲：「有時我會變了一個小粉絲望着她 ，覺得她很厲害，但對着她也會驚，因為她那種霸氣和氣場很勁，不知為何對着她我就特別緊張，可能我很在乎她。我記得有一場她對我說不如這樣做，我才慢慢放鬆點。」

正正能夠與好姊妹合作， 機會難逢，Toby也從阿佘身上偷了不少師：「我經常看她做戲， 她說對白的層次和眼神，也學到很多。 就算跟『撈家』對戲同樣獲益良多， 有時他們無言的認同或者拍一拍我，那個肯定的眼神，我就知道自己揣摩對，令我增加了不少信心。」

點擊圖片放大
+11
+10

家族榮耀之繼承者丨角色大挑戰  自認不討好

Toby自言此角乃是入行以來情緒戲最複雜的一次，更直言接拍時十分驚，「因為由入行到現在，我在觀眾心中也不是很討好，變了很怕做一些不討好的角色，令到整件事更加不好。」

幸好獲得導演不斷鼓勵下，增強對自己的信心，最終令Toby決定接拍：「Nana這個角色是超級難演繹的女生，因為她由討人厭，到後期慢慢令人改觀，更變得很可憐，所以我想了很多怎樣揣摩這角色。」

Toby自認不討好。（陳慧安 攝）

家族榮耀之繼承者丨抽離不到角色  最初獲不少負評   

入戲太深的她，自爆拍到中段出現抑鬱情況，「我有一兩個星期出現手震﹑暈的徵狀，要吃朱古力補充糖分。之後我也有看醫生驗血 ，那一刻完全不知發生何事，事後看完醫生都說我沒事，指我應該太投入在這個角色入面，抽離不了 。」 

每位演員對自己的演出着緊，也很想知道觀眾對其表現的反應，Toby也毫不例外：「播出街後的頭幾日，我有看評論，看到自己有很多不好的評論，真的很不快。即使很多人說做了那麼多年，應該不要理會別人，但始終是人，一定有感覺，所以之後我就再沒有看。」

點擊圖片放大
+9
+8

家族榮耀之繼承者丨獲觀眾認同  成很大鼓勵

不過直到收到一個網民的訊息，令其十分感動，她眼紅紅說：「那位網民是向我道歉，指看到我的進步，以前說我的不是，真的對不起，並讚我做得很好。其實這些的評論和鼓勵，我覺得每個人都很需要，對我而言是很大的支持，那刻會幾滿足，感覺很像成功了少許。」

這點的鼓勵讚賞，令Toby發現原來觀眾的肯定認同，對其而言一直也很重要，「我初頭以為自己不介意，原來不是這樣，而且，這是一個很大的鼓勵 。我入行20年了 ，真的很喜歡演戲，亦是我愛和想做的事，因為我知道自己不是一步登天的人，是需要時間磨練。原來我揣摩這個角色沒有想錯，我也可以令人流淚 。」

Toby很感動得到觀眾認同。（陳慧安 攝）

家族榮耀之繼承者丨父親行動支持  感激動和開心

除了觀眾的認同，對於出身在父母也是知名的幕後人，多年來背負著「梁家樹女兒」這稱號，曾表示渴望獲得父親認同的她，隨着時間階段的成長，Toby直認對這點變得沒有那麼執着。

她眼泛淚光說：「今次他也給我很大鼓勵，也看見我的進步。第一段有人稱讚我的訊息就是他傳給我，我看到真的很感動，因為他傳了在我們一家十口的群組入面。當時他說很好呀，我只是回了一個笑呵呵的表情符號，但內心我是很激動和開心。」

最新影片推介：鄭則仕專訪

TOPick柴犬追星
神耆小子丨鄭則仕與孻仔同住喜獲好新抱　Kent哥榮升外父唔恨抱孫：我何必介入這些選擇

族榮耀之繼承者丨亦師亦友  自覺幸福

提及到父親，Toby指與對方為亦師亦友的關係：「他知道他有很多說話都很容易影響到我，所以我們不會太說公事。 而且，這幾年我也跟他做很多幕後的工作，《家族》一﹑二輯演員的試鏡也是我跟，所以我更加深入了解劇本和學到更多不同的事。」

「因為在乎對方，所以對方的一言一語也會十分介意，希望自己做得更好」Toby說。

雖然多年來這種無形的壓力從沒有消失，她自言已經習慣，並覺得自己已十分幸福：「父母很疼愛我與姊姊，一直很用心培育我們，能夠在這個幸福家庭成長是福氣，不會想有任何的改變。」 

點擊圖片放大
+7
+6

族榮耀之繼承者丨堅持初心 從冇迎合別人

即使曾遇過挫敗，她堅持初心，亦從未試過為迎合別人而改變自己，因她深明最重要做好自己，終有一天會被看見。

Toby稱：「沒有人可以改變了自己 ，那時我去做Gym令人慢慢對我改觀，也想為了自己好。現在我會因為小朋友想再做得好些，不論思想或者決定上也成熟了不少，這些的經歷也有助我演戲，較以前想得更深入。」

點擊圖片放大
+6
+5

族榮耀之繼承者丨熱愛演戲  冇想過做女主

入行轉眼20年，現時的Toby已為兩子之母，她直認現階段會以小朋友為先，惟坦言仍想繼續拍戲，挑戰演繹不同的角色，對會否想「升呢」做女一，則沒有太大強求。

「我覺得做二﹑ 三線幾好， 發揮範圍的框框可更大，有女主角做當然好，但我從來沒有想過，有得做是一個Bonus。而且，我很安於現狀，若果做女主角會很大壓力， 我是承受不到壓力的人，很少事就會很緊張。」Toby說。

髪型：Michael lam @ Beijing hair culture

化妝：劉柏麟 @Stephenmakeup

服裝：onitsuka tiger

場地提供：八十里

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

佘詩曼「七魔女」齊人合體賀梁靖琪生日　Toby感激好姊妹：她們是最好的秘密守護者
16:41 2024/02/28
佘詩曼「七魔女」齊人合體賀梁靖琪生日　Toby感激好姊妹：她們是最好的秘密守護者
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪難忘喊足3小時　 陳瀅面對前輩講三版紙對白有壓力
15:50 2024/05/13
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪難忘喊足3小時　 陳瀅面對前輩講三版紙對白有壓力
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光　羅子溢行為喪盡天良冇人性
17:12 2024/05/24
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光　羅子溢行為喪盡天良冇人性
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」
14:11 2024/06/04
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪一直被指靠梁家樹　Toby演技大躍進證非「靠父幹」
家族榮耀之繼承者丨林峯阿佘浪漫親熱戲背後爆笑連場　梁靖琪開劇前勤做運動兼節食
12:57 2024/05/25
家族榮耀之繼承者丨林峯阿佘浪漫親熱戲背後爆笑連場　梁靖琪開劇前勤做運動兼節食

你可能感興趣

佘詩曼「七魔女」齊人合體賀梁靖琪生日　Toby感激好姊妹：她們是最好的秘密守護者
16:41 2024/02/28
佘詩曼「七魔女」齊人合體賀梁靖琪生日　Toby感激好姊妹：她們是最好的秘密守護者
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪難忘喊足3小時　 陳瀅面對前輩講三版紙對白有壓力
15:50 2024/05/13
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪難忘喊足3小時　 陳瀅面對前輩講三版紙對白有壓力
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光　羅子溢行為喪盡天良冇人性
17:12 2024/05/24
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪悽慘下場曝光　羅子溢行為喪盡天良冇人性
梁靖琪 娛樂人物職業 演員 佘詩曼 羅嘉良 家族榮耀之繼承者 TVB 電視劇 娛樂行業

最高瀏覽

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學