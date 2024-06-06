吸煙人口︱去年逾57萬人有每日吸食傳統煙習慣　較2021年上升0.4%

▲ （曾耀輝攝）

政府統計處今日（6日）出版《主題性住戶統計調查第79號報告書》，公布去年5月至8月期間，進行關於香港人口的吸煙情況主題性住戶統計調查結果。統計調查結果顯示，去年約有577,300人有每日吸食傳統煙的習慣，佔全港所有15歲及以上人士的9.1%，而2021年的相應百分比為9.5%。習慣每日吸食傳統煙的人士在去年每日平均吸食約12支傳統煙，而2021年的相應數字為約13支。

若包括有吸食其他煙草或相關產品（如加熱煙、電子煙、雪茄、手捲煙、使用煙斗吸煙、鼻煙／口含煙及水煙）的人士，去年約有592,100人有每日吸煙的習慣，佔全港所有15歲及以上人士的9.4%，而2021年的相應百分比為9.8%。習慣每日吸食電子煙的人士則有約11,600人，佔全港所有15歲及以上人士的0.2%，而2021的相應百分比為0.3%。

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