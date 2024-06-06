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香港小B選舉丨8位入選小B可愛魅力融化全場　谷德昭指最緊要得意童真有禮貌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《香港小B選舉》

由谷德昭、沈殷怡（Shirley）和曾贊學（阿神）任主持ViuTV全新節目《香港小B選舉》內，將展開一個別開生面的「兒童選美會」。以「德智體群美」為主題進行連場比試，考驗小童的潛能。

在過程中，將會秘密加插社會實驗，剖析未來主人們的心理，是一個有笑有淚有反思的選秀節目。

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（左起）谷德昭、沈殷怡和曾贊學《香港小B選舉》

小朋友介紹「我的志願」

下周一（6月10日）首播的《香港小B選舉》內，被選中的8位小B隆重登場，包括1號葉卓嵐 (卓嵐，7歲)、2號霍曉澄 (Monna，4歲)、3號薛然熹 (熹熹，6歲)、4號溫善晴 (Eunice，6歲)、5號加藤新一 (新一，8歲)、6號鄧善瑜 (小善，6歲)、7號梁文凱 (Kyle，6歲)同8號陳妃頤 (Migal，6歲)。

在介紹「我的志願」時，他們分別打扮成太空人、女團成員、賽車手、視光師等，十分可愛。

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天真無邪超可愛

被問及怎樣才算是「香港小B」，谷德昭指最緊要得意、童真和有禮貌。曾有參加過選美的Shirley笑言得知這個節目時感到很驚訝：「你叫一個4至7歲嘅小朋友去話俾你聽咩係靚，仲要機智問答。我覺得係好變態。當年我都唔知自己可以做啲咩，你要小朋友可以點樣選美。」

在泳裝環節中，小B穿上由自己和家人一同挑選的泳衣接受主持和評審的提問。小B們天真無邪的樣子，可愛到叫全場所有人都融化。過程中，各種童真答案亦令在場的人不禁會心微笑。

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