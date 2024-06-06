靚太佳音｜農圃飯店加熱即食餸菜包　在家歎米芝蓮級美饌佳餚

▲ 港系列演繹了港式料理的精髓，其中包括惹味特濃沙嗲牛腩和秘製花菇炆牛肋肉。承傳港式料理的烹調 技巧，沿用農圃秘方重現獨特的港式風味，讓您的味蕾沉浸在香港經典美食之中！（$58 / 盒）

在忙碌的現代生活中，許多家庭面臨著無法花太多時間準備飯菜的困擾。不論忙於工作的上班族還是追求生活品質的家庭主婦，亦同樣解決重複菜式或欠缺烹飪煮食的靈感。

對於以上家庭來說，天饌研發的即食佳餚成了靚太的救星。這些簡單便捷的即食餸菜包，不僅大大節省他們在繁忙的日程中的時間，還能品嘗到營養豐富且高質素的頂級美饌體驗。

▲ 在家或辦公室用餐也能品味極致奢華的美食盛宴。（商店提供）

天饌即食餸菜包全系列以傳統中式料理為基礎，以現代創意和新派技巧的方式呈現，配合採用創新零下鎖鮮技術，完美保留食材的鮮味和口感。

簡單加熱後，即能隨時隨地品嘗繁複料理。今次系列再次由米芝蓮一星*餐廳──農圃飯店主理及監修，繼養生急凍湯品系列後，天饌全新星級即食餸菜包系列，一共十款口味豐富多樣包括：

1.「濃系列」的意式黑醋香橙骨、潮式五香牛雜、原隻德國瑞士汁鹹豬手；

2.「辛系列」有古法秘製泡椒豬手粒、爆椒麻辣牛雜；

3.「港系列」的惹味特濃沙嗲牛腩、秘製花菇炆牛肋肉；

4.「湯系列」嶄新推出的龍蝦金湯脆米、金湯素翅；還有「補系列」的金耳甜醋豬腳薑。從濃郁和辛辣，到港式與御膳等，每款都散發著令人垂涎欲滴的香氣和豐富多變的口感。

▲ 「濃系列」—意式黑醋香橙骨ZXAB 將意式新派煮法「黑醋X香橙」完美融合，啖啖橙香，滲 透整道菜餚，鮮甜誘惑，讓人食不停口！（$69 / 盒）

*農圃飯店自2014年獲評為米芝蓮指南餐廳，連續兩年獲評米芝蓮一星餐廳。

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