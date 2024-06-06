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長洲覆核王︱警方拘捕85歲郭卓堅　涉欺騙政府資助及福利

社會

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「長洲覆核王」郭卓堅。(資料圖片)

警方今日（6日）在長洲以「欺詐」罪，拘捕外號「長洲覆核王」的郭卓堅，指他涉嫌欺騙政府資助和福利。

東九龍總區刑事部經過深入調查後，今日在長洲以「欺詐」罪拘捕一名85歲姓郭的本地男子，他涉嫌於2013至2022年期間透過作出虛假陳述及提供虛假資料，隱瞞個人入息及資產，藉此騙取政府資助和社會福利，包括公共房屋、長者生活津貼、綜合社會保障援助及法律援助。他獲准保釋，6月下旬須到長洲警署報到。

警方重申，任何人以欺騙手段，藉此獲取利益，或導致他人包括政府部門蒙受不利，有機會干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條「欺詐罪」，一經定罪，最高可判處14年監禁，市民切勿以身試法。

郭卓堅多次就有關公眾利益的事件提出司法覆核，但大多都不獲受理或被判敗訴，他亦因拖欠逾156萬元訟費，遭律政司入稟申請破產，2020年7月8日被頒布破產。據報道，郭卓堅2019年獲房屋署編配位於油麗邨信麗樓的公屋單位，但他長期交予另一名女子居住，自己則居於長洲，被指濫用公屋。結果房署介入調查，2021年11月收回該公屋單位。

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