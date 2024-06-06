不一樣的爸媽︱收藏逾3萬件海賊王　慈母助兒子追夢成世界健力士紀錄保持者

▲ 慈母助兒子追夢，收藏逾3萬件海賊王成世界健力士紀錄保持者。

【不一樣的爸媽/育兒/海賊王】漫畫海賊王（One Piece）風靡不少動漫迷，港版收藏家路飛的工廈就收藏了逾2萬件海賊王的商品，是世界健力士紀錄保持者。《不一樣的爸媽》節目組走入他的單位直擊實況，主持人COLLAR隊長Gao入去都為之驚嘆，而路飛能成功追逐夢想，全靠背後有一位支持他追夢的媽媽Annie，他為了報答媽媽，決定考船長牌親自揸船載媽媽出海玩。

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ViuTV節目《不一樣的爸媽》昨日(5日)播出第8集，這集請來香港海賊王收藏家路飛及他媽媽Annie接受訪問，好媽媽Annie早年喪夫，為了走出傷痛由弟弟的陪同下周圍散心，更試過由弟弟駕車到飛鵝山大哭一場，但在兒子路飛面前就故作堅強，兒子不理解為何爸爸離世，媽媽一點傷心都沒有，兩母子從此有心結，在家中都不說話，路飛更經常賣醉。直到有一天，兩母子盡訴心中情，路飛將所有心底說話傾訴，兩母子在坦誠溝通下重拾溫馨母子情。

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不一樣的爸媽︱行動支持仔仔追夢

Annie為了走入兒子的世界，不但去動漫展支持仔仔Cosplay，更身體力行與仔仔一齊Cosplay影相，用行動支持仔仔追夢。

路飛坦言在收藏的路上聽過很多難聽的說話，不想由好事變成一件壞事，就設立一個世界紀錄的目標，勉勵自己既然世界紀錄都做到，還有什麼難到我呢?加上他已為人父，他想以身作則:「提醒小朋友有夢想就要去做。」他現在正積極溫書考船長牌，

考了幾次都肥佬，會繼續考，希望做榜樣給仔仔睇，真正做船長揸船載家人出海。

不一樣的爸媽︱愛要及時

路飛感恩有個開明的媽媽，他說：「很幸運有呢個媽咪，佢肯去接觸我世界，而且唔係只係識講加油，而係轉化成力量及行為，佢唔使我讀書100分，最緊要係找到自己喜歡的事情去做。」而爸爸早逝亦令他學識愛要及時，不想將來留有遺憾，所以現在會盡量陪媽咪，考船長牌完成她心願。」路飛坦言擁有媽媽及太太已經是人生贏家。

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