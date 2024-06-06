  • 27°C
香港時間 : 2024606日 (四) 21:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不一樣的爸媽︱收藏逾3萬件海賊王　慈母助兒子追夢成世界健力士紀錄保持者

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

慈母助兒子追夢，收藏逾3萬件海賊王成世界健力士紀錄保持者。

【不一樣的爸媽/育兒/海賊王】漫畫海賊王（One Piece）風靡不少動漫迷，港版收藏家路飛的工廈就收藏了逾2萬件海賊王的商品，是世界健力士紀錄保持者。《不一樣的爸媽》節目組走入他的單位直擊實況，主持人COLLAR隊長Gao入去都為之驚嘆，而路飛能成功追逐夢想，全靠背後有一位支持他追夢的媽媽Annie，他為了報答媽媽，決定考船長牌親自揸船載媽媽出海玩。

最新影片:

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】


ViuTV節目《不一樣的爸媽》昨日(5日)播出第8集，這集請來香港海賊王收藏家路飛及他媽媽Annie接受訪問，好媽媽Annie早年喪夫，為了走出傷痛由弟弟的陪同下周圍散心，更試過由弟弟駕車到飛鵝山大哭一場，但在兒子路飛面前就故作堅強，兒子不理解為何爸爸離世，媽媽一點傷心都沒有，兩母子從此有心結，在家中都不說話，路飛更經常賣醉。直到有一天，兩母子盡訴心中情，路飛將所有心底說話傾訴，兩母子在坦誠溝通下重拾溫馨母子情。

點擊圖片放大
+6
+5

不一樣的爸媽︱行動支持仔仔追夢

Annie為了走入兒子的世界，不但去動漫展支持仔仔Cosplay，更身體力行與仔仔一齊Cosplay影相，用行動支持仔仔追夢。

路飛坦言在收藏的路上聽過很多難聽的說話，不想由好事變成一件壞事，就設立一個世界紀錄的目標，勉勵自己既然世界紀錄都做到，還有什麼難到我呢?加上他已為人父，他想以身作則:「提醒小朋友有夢想就要去做。」他現在正積極溫書考船長牌，

考了幾次都肥佬，會繼續考，希望做榜樣給仔仔睇，真正做船長揸船載家人出海。

不一樣的爸媽︱愛要及時

路飛感恩有個開明的媽媽，他說：「很幸運有呢個媽咪，佢肯去接觸我世界，而且唔係只係識講加油，而係轉化成力量及行為，佢唔使我讀書100分，最緊要係找到自己喜歡的事情去做。」而爸爸早逝亦令他學識愛要及時，不想將來留有遺憾，所以現在會盡量陪媽咪，考船長牌完成她心願。」路飛坦言擁有媽媽及太太已經是人生贏家。

點擊圖片放大
+8
+7

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
19:27 2024/05/29
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
19:24 2024/06/04
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
19:43 2024/06/05
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別

你可能感興趣

不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
19:27 2024/05/29
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
19:24 2024/06/04
不一樣的爸媽｜黃澤鋒太太52歲高齡誕女被嘲老　女兒小黃妃10個字幫媽媽反擊
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
19:43 2024/06/05
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
海賊王 家庭教育 正能量 爸媽心聲 Cosplay One Piece ViuTV

最高瀏覽

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
長壽之道｜40歲起養成8大習慣延壽24年　研究實證：60歲開始也可多活18年
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月06日 時間16:05）
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學
移民英國｜大女小一獲派第8志願　吳日言落淚不捨帶3孩赴英升學