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換身份證︱入境處新總部啟用　換護照換證改去將軍澳

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

入境處將軍澳新總部服務攻略。（梁偉榮攝）

【換身份證／特區護照／結婚登記／死亡證／旅行證件／出世紙／外傭簽證】入境處總部將於下周二（11日），由灣仔入境事務大樓搬遷至將軍澳入境事務處總部。

現時於灣仔入境事務大樓提供公共服務辦事處，包括旅行證件、身份證等均會於下周二起搬遷至將軍澳的入境處總部，辦公時間維持不變。只有灣仔8樓的「人事登記處——港島辦事處」維持服務。

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市民即日起，可使用設於將軍澳入境事務處總部行政大樓地下大堂的收件處及投遞箱遞交文件。

將軍澳入境處總部服務分布

  • 換身份證

地點：入境處總部行政大樓3樓（登記服務）、1樓（櫃枱領證服務）

  • 旅行證件／換特區護照

地點：入境處總部行政大樓1樓（旅行證件（簽發）組）

  • 旅行證件／換特區護照

地點：入境處總部行政大樓2樓（旅行證件及國籍（申請）組）

  • 結婚／婚姻登記

地點：入境處總部行政大樓地下及2樓

禮堂：6月26日後，增設全新婚禮禮堂

  • 出世紙／出生／死亡證登記

地點：入境處總部行政大樓2樓

  • 外傭簽證／延長居留

地點：入境處總部行政大樓4樓（外籍家庭傭工組）

  • 辦公時間

星期一至星期五：上午8時至下午4時30分

星期六：上午8時至下午12時30分

星期日及公眾假期休息

交通：調景嶺站A出口，徒步8分鐘。

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證件 入境處 灣仔 將軍澳

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