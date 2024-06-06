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換身份證︱入境處總部將啟用　換護照換證改去將軍澳

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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將軍澳入境處新總部。（資料圖片）

入境處總部將於下周二（11日）由灣仔入境事務大樓搬遷至將軍澳入境事務處總部。現時於灣仔入境事務大樓提供公共服務的辦事處，除8樓的「人事登記處——港島辦事處」外，其餘的辦事處，包括旅行證件、身份證等均會於下周二起搬遷至將軍澳的入境事務處總部，辦公時間維持不變。

為配合總部搬遷，設於灣仔入境事務大樓2樓的收件處及一樓的投遞箱，亦會分別由本周六（8日）中午12時起及下周二下午5時起停止服務。市民由下周二起，可使用設於將軍澳入境事務處總部行政大樓地下大堂的收件處及投遞箱遞交文件。

換身份證

地點：入境事務處總部行政大樓3樓（登記服務）、1樓（櫃枱領證服務）

換旅行證件（旅行證件（簽發）組）

地點：入境事務處總部行政大樓1樓（櫃枱領證服務）

換旅行證件（旅行證件及國籍（申請）組）

地點：入境事務處總部行政大樓2樓（櫃枱申請服務）

辦公時間

星期一至星期五：上午8時至下午4時30分

星期六：上午8時至下午12時30分

星期日及公眾假期休息

 

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證件 入境處 灣仔 將軍澳

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