公務員加薪｜華員會︰加薪3%激勵性微乎其微　倡高中層加4.32%、低層加5.47%

▲ 華員會表示，希望政府重新考慮他們早前提出的訴求，即高中層加薪4.32%，低層加薪5.47%。(資料圖片)

行政長官會同行政會議日前同意公務員加薪方案，高中低層劃一加薪3%，低於薪酬趨勢淨指標。華員會今日表示，劃一加薪3%只能追上過去4年的通脹水平，對公務員的激勵性微乎其微，希望政府重新考慮他們早前提出的訴求，即高中層加薪4.32%，低層加薪5.47%。

華員會指，3%加幅不利政府招聘以填補空缺，亦未體恤公務員的辛勞，令人感覺是偏離踐行良好僱主政策。華員會認為，基層公務員薪金本身不高，認為加薪5.47%都只涉及極有限的額外開支，應不會對政府財政造成不可承受的壓力。

林志偉︰加薪與警隊人手短缺沒直接關係

警察評議會代表、警察隊員佐級協會主席林志偉稱，私人市場往往會跟隨公務員的加幅，政府決定將直接影響全港350萬名勞動市場。林深信，香港經濟會持續上揚，屆時政府考慮六大因素時，應更著重經濟狀況。

林志偉又認為，公務員加薪與警隊人手短缺沒有直接關係，認為要解決需有突破性思維，而每十年檢討一次職系架構並不足夠，應該設立委員會，主力研究警隊人手流失問題。

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責任編輯：戴朗希