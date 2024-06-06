控煙措施︱2025年內實行10項新控煙政策　全禁管有電子煙、擴大禁止吸煙區範圍

▲ 政府公布10項控煙新措施，計劃於今年內立法，明年實施。(王韻青攝)

政府公布最新控煙策略，訂出短、中、長期措施，希望達致無煙香港，短期方面，2025年或之前會推出10項措施。包括禁止管有電子煙等另類吸烟產品及加味煙。政府又提出禁止排隊時吸煙，涵蓋公共交通工具，主題公園等處所，並擴大禁煙區至幼兒中心、學校、安老院和公營醫療設施的出入口指定範圍，而違例吸煙的罰款則會增至3千元。

當局其中一招是全面禁止管有「電子煙」，全面杜絕電子煙於香港出現。醫務衛生局長盧寵茂表示，於兩年前已經全面禁止售賣電子煙，如有「貨尾」假設已經使用，會訂立執行時間，讓市民處理手上仍然殘餘的吸煙產品。另外，由於女性及年輕人吸食加味煙的比例高，亦禁止加味煙。

另外，當局亦提出禁止排隊時吸煙，會循序漸進推行，先於排隊輪候公共交通工具實行，再於公眾遊樂場地、主題公園、公眾娛樂場所等實行。至於擴大禁煙區至幼兒中心、學校、安老院和公營醫療設施的出入口指定範圍，會稍候公布詳情。

盧寵茂表示，市民吸煙長時間，明白要改變吸煙習慣需要時間，政府過去多年逐步擴展禁煙區，如「一步走」會引致情緒化，因此需要逐步擴展。

至於禁止向特定年齡層人士提供香煙，當局表示措施旨在保護下一代，因此刑事責任列為由提供者負上。對於父母向子女提供香煙是否存在執法困難，盧寵茂則表示會由未成年人管有香煙開始進行調查，並提供証據，會使用類似虐兒的調查手法。

盧寵茂表示，今次控煙措施，是考慮諮詢結果，政策成效，公衆接受程度及具體執行操作。政府目標年底前向立法會提交修例建議，於2025年實行，不同措施的時間會有不同，其中禁止電子煙會提供寬限期。

2023年的吸煙率為9.1%，當局計劃於2025年前計劃減至7.8%。盧寵茂表示，不是容易的工作，需要面對挑戰，會盡最大努力控煙，因此今次一併提出10個措施，有信心達到目標。盧寵茂表示，爭取於今年年底向立法會提交修例建議，2025年實行。不同措施的時間會有不同，其中禁止電子煙會提供寬限期。

至於「火車頭」行為，即是邊行走邊吸煙，由於研究後認為執法有困難，則列為中期措施，會於2026年考慮推出。禁止特定年齡層禁煙，盧寵茂指隨著時間推進，會演變成全面禁煙，由於具爭議性，列為長期措施，目前未有推出時間表。

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