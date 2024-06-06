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大廈結構︱油麻地平安大樓單位牆身現裂痕　屋宇署：樓宇整體結構沒有明顯危險

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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油麻地有大樓單位牆身出現裂縫。

油麻地有大樓單位牆身出現裂痕。今日（6日）下午3時許，警方接獲油麻地彌敦道383-389C號平安大樓住戶報案，指其單位天花有塵埃跌落，且感牆身搖晃，並發現牆身出現裂痕。警員及消防到場視察，發現一道約15厘米長裂痕，通知屋宇署派員了解。事件暫列投訴處理。

住戶陳小姐接受傳媒訪問時指，大廈3個月前開始翻新工程，今午約2時回家後發現牆身有裂縫，亦疑有灰飄出，擔心結構有危險，曾通知管理處但未獲處理，遂報警求助。她又指，其單位鄰近天井位置，每次工人動工時，家中牆壁都會「不停震」，而工人曾於其單位外的天井鑿牆，未知裂痕出現是否與大廈維修有關。

屋宇署回覆TOPick查詢時指，今午約4時接獲消防處通知，指旺角彌敦道383-389號平安大樓有一單位內的牆壁有裂痕，隨即派員到上址視察，發現該大廈正因應署方早前發出的強制驗樓通知，為其公用部分進行訂明修葺工程，而位於該大廈5字樓1個單位內的兩幅非結構牆各有一道約1米長乘1毫米闊的輕微裂痕，睡房橫樑則有一道約40厘米長乘1毫米闊的輕微裂痕，經視察後認為樓宇整體結構沒有明顯危險。

屋宇署又指，儘管導致該些裂痕之原因未明，已要求負責大廈公用部分維修工程的註冊檢驗人員作進一步檢查，並監測有關單位內的該些位置的狀況，確保註冊承建商的修葺工程符合《建築物條例》的規定，以保障公衆安全。

翻查市建局資料，平安大樓在1960年落成，有282伙，曾參與樓宇更新大行動，最近一次完成大廈整體維修工程是在2012年12月。

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責任編輯：梁薾心

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屋宇署 平安大樓 工程 油麻地

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