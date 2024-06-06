禁排隊食煙︱一人排隊、隊旁食煙是否違法?　副秘書長：與律師研細節、排緊隊一定知自己排緊隊

▲ (曾耀輝攝)

十項短期措施當中，政府計劃於排隊輪候公共交通工具、公營醫療設施、公眾遊樂場地、主題公園、公眾娛樂場所，逐步禁止吸煙。

醫務衞生局副秘書長李力綱解釋，一般的的士、巴士及小巴站目前不是非吸煙區，不少市民反感，認為「無得走焗住吸煙」，而英國、以及新加坡等地亦有類似措施，會與律師商討立法細節。

被問到幾多人屬於排隊、而於隊旁食煙是否屬於排隊。李力綱表示，「排緊隊的人一定知自己排緊隊，唔會有人唔知自己排緊隊，如果隊以外吸煙，要視乎佢係唔係排緊隊，如果係隊入面，就無可能唔知自己係排緊隊。」他表示，第一步希望建立社會氛圍，香港市民不喜歡排隊吸煙，當形成風氣的時候，排條隊吸煙的問題則會解決。

至於是否有足夠人手執法，衞生署署長林文健表示，現時控煙辦有約200名控煙督察，過去多年政府推出新的控煙措施都能取得卓越成效，並非單靠執法人員巡查，更需要營造社會的禁煙氣氛及市民合作；控煙工作並非單打獨鬥，當涉及到場地管理等問題，衞生署也會與海關、警方及食環署等進行跨部門協作，亦會有既定機制申請增撥資源。

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