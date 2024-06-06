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聲夢小花丨林君蓮大解放自揭一直「禾稈冚珍珠」　網民驚嘆：蓮姐好屈機【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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林君蓮派福利之後，令很多網民後悔之前一直走寶。

「聲夢小花」林君蓮（Kaitlyn）日前在社交平台上傳入場「WATERBOMB HONG KONG 2024」的照片，照片中可見穿上白色性感比堅尼上衣的林君蓮，玩到成身濕晒，令其完美身材更加表露無遺。網民都紛紛留言大讚：「禾稈冚珍珠」、「呢set好屈機啊蓮姐」、「咱家孩子突然成長了」等，網民紛紛指一直嚴重低估林君蓮「戰鬥力」。

向來予人感覺較冷酷，加上曾年少時俾欺凌「笑得唔靚」，自覺亦「唔識笑」，原創一曲「黑面」自嘲。再加上平時喜歡穿黑色，及被稱為「蓮姐」的林君蓮予人感覺老成熟。

【聲夢傳奇】林君蓮回港出新歌　蓮姐大膽演出《Why are you always looking at me》MV

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但事實上，現年21歲她的年紀只是大炎明熹兩年，在《聲夢傳奇》的參賽者中，她是繼在「聲夢四小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）之後，最年輕一位。

近期，大個女的她於個人IG上載小背心短褲性感照，另一面在其他社交網，如TikTok （K.LYN / @lklk.orange)分享不同音樂作品，歌曲翻唱，跳舞短片，又展示她可愛日韓少女一面，扁嘴表情，與高冷暗黑形象相比非常有反差感。

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現在於加拿大著名的多倫多大學讀書的林君蓮加港兩邊走，5月趁暑假回港放假之餘，密密幕後準備音樂創作。

其實，她在14歲時遠赴加拿大讀書，蓮姐從小喜歡唱歌，尤其對韓國文化K-pop著迷，曾經有成為韓國練習生的機會，但因家人反對而放棄，最後在疫情期間決定回流香港，報名參加《聲夢傳奇》，一嘗歌手夢。

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一手打辦曲詞唱

流行歌曲《越難越愛》、《隱形遊樂場》的編曲音樂人、有「編曲俠」之稱的嚴勵行（Johnny Yim）曾訪問中提及，林君蓮具備音樂天份，屬於音樂，在聲夢學員中嘅至愛。

此外，林君蓮曾為鍾柔美的《傻人》，炎明熹的《複雜》及Afterclass的《Not Giv’n Up》參與作曲。至於自己走創作歌手路線，自己更一手包辦兩首歌曲《N.F.T.》《Why are you always looking at me》的作曲、填詞及主唱。

嚴勵行讚林君蓮具備音樂天份。

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