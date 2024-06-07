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父親節自助餐｜10大父親節自助餐優惠推介　買1送1/任食生蠔龍蝦/送免費蛋糕

休閒消費

撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

父親節將至，即睇10大父親節自助餐推介！

【靚媽精明眼/自助餐優惠/自助餐買一送一/父親節自助餐】父親節將至，不少人都計劃去酒店食自助餐慶祝， TOPick為大家推薦本港各大酒店父親節自助餐優惠，當中最平$221起可歎盡多款海鮮生蠔，更有買一送一優惠，讓大家與爸爸度過一個難忘的父親節！

1.西貢WM酒店

WM酒店咖啡廳推出「法式美食薈萃自助晚餐」，一系列法式佳餚包括鴨肉醬酥皮撻、鵝肝醬伴松露、香煎鵝肝伴無花果醬、迷你龍蝦包、香草烤野雞、紅酒燴牛肉、油封鴨腿長通粉等，當中更有即開時令生蠔、冰鎮海鮮及全新即煮法式海鮮湯。另外，酒店現推出KKday買一送一優惠，最低$353起，父親節則推出買三送一自助晚餐優惠，平均每人$600.5起！

優惠詳情：
預訂日期：即日起至6月10日23:59
用餐日期：即日起至7月31日
地址：香港西貢惠民路28號WM酒店LG樓層WM咖啡廳

【KKday快閃限量搶–買一送一】
法式美食薈萃自助晚餐
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：
星期一至四：$706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）
6月10日：$826/2位，平均$413/位（原價$1,514/2位）

【KKday快閃限量搶–買二送二】
法式美食薈萃自助晚餐
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：
星期一至四：$1,412/4位，平均$353/位（原價$2,587/4位）
6月10日：$1,652/4位，平均$413/位（原價$3,027/4位）

【KKday快閃限量搶–買三送一】父親節自助晚餐
用餐時間：18:30–21:30
優惠價（6月14至16日）：$2,402/4位，平均$600.5/位（原價$3,204/4位）

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最新影片推介：

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

2.香港柏寧酒店

柏寧酒店自助餐廳PLAYT於即日起至30日推出肉類主題「無肉不歡」父親節自助餐，當中凡肉類佳餚包括慢煮美國安格斯有骨肉眼牛扒、慢烤脆皮西班牙乳豬、辣根烤羊排配迷迭香肉汁、慢煮美國斧頭牛扒等。自助餐還提供即開生蠔和多款海鮮刺身，以及一系列特色甜品，包括Jack Daniel’s 威士忌意式雪糕、茅台70%朱古力蛋糕及百利甜酒特濃朱古力慕絲等。

現凡於KKday預訂可享有買2送1父親節自助餐優惠，每人低至$581起，另外亦推出低至7折優惠，有興趣的朋友不要錯過！

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：即日起至6月30日
地址：香港銅鑼灣告士打道310號

【KKday快閃限量搶–買二送一】父親節自助晚餐
供應時間：
-17:00-19:15
-19:45-22:00
優惠價（6月15至16日）：$1,836/3位，平均$612/位（原價$834/位）

【KKday快閃限量搶–7折】父親節自助晚餐
供應時間：
-17:00-19:15
-19:45-22:00
優惠價（6月15至16日）：
成人：$638/位（原價$834/位）
兒童：$422/位（原價$422/位）

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3.香港喜來登酒店

香港喜來登酒店咖啡廳推出父親節海鮮自助餐盛宴，提供豐盛海鮮美饌，包括有無限量供應的波士頓龍蝦、即開生蠔及冰鎮海鮮，以及一系列亞洲特色菜餚及甜品。現於酒店eShop預訂，父親節海鮮自助餐盛宴即可享85折，當日每位父親更可獲贈免費榛子朱古力泡芙1份。

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：6月15至16日
地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店2樓

【eShop優惠】父親節海鮮自助餐盛宴
供應時間：
-12:00-14:30
-18:30-22:00
優惠價：
自助午餐：
成人$397.8/位（原價$468/位）
小童$198.9/位（原價$234/位）
自助晚餐：
成人$652.8/位（原價$768/位）
小童$326.4/位（原價$384/位）

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4.北角海逸酒店

北角海逸酒店綠怡咖啡廳於6月15至16日推出父親節自助早午餐及晚餐，當中自助早午餐無限量供應生蠔及多款時令海鮮，包括鱈場蟹腳、青口、凍蝦等，另外也有白酒汁蜆肉扁意粉、大蝦意大利燉飯、香煎牛柳配時令薯菜等。而自助晚餐則有火炙牛肉壽司、鱈場蟹腳手卷、壽喜燒、比目魚西京燒，以及無限量供應即開生蠔及清酒。凡惠顧自助餐，每位父親可免費獲贈歌劇院蛋糕一件。現於酒店eSop訂購更推出父親節驚喜優惠，購買2位成人，同行1位父親可免費享用自助餐。

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：6月15至16日
地址： 北角英皇道665號

【eShop優惠】父親節驚喜優惠
供應時間：
-11:30-14:30
-18:00-22:00
優惠價  (2位成人+1位父親免費)  ：
自助早午餐：
成人$870.2/3位（原價$1511.4/3位）
自助晚餐：
成人$1383/3位（原價$2402.4/3位）
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5.黃竹坑南灣如心酒店

黃竹坑南灣如心酒店推出全新「榴槤．斑蘭狂熱東南亞美食之旅」自助餐，提供多款東南亞特色佳餚外，還有馬來西亞D24及D197榴槤炮製的多款美食，包括榴槤忌廉蟹、榴槤松子魚塊及榴槤芝士炸豆腐、榴槤炸彈、榴槤竹炭瑞士卷及斑蘭榴槤蛋等。酒店榴槤自助餐現正推出優惠，最平$311起，父親節當日也可享有優惠！

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：即日起
地址： 北角英皇道665號

【KKday68折優惠】假日自助午餐及晚餐
供應時間：
-12:00-14:30
-18:30-21:30
優惠價：
自助午餐：
成人$311/位（原價$438/位）
兒童（3-12歲）$233/位（原價$328/位）
長者（65歲以上）$264/位（原價$372/位）
自助晚餐：
成人$381/位（原價$581/位）
兒童（3-12歲）$287/位（原價$427/位）
長者（65歲以上）$303/位（原價$471/位）
備註：此優惠不適用於父親節前夕及當日（6月15至16日）

【KKday8折優惠】父親節自助午餐及晚餐
用餐日期：6月15至16日
供應時間：
-12:00-14:30
-18:30-21:30
優惠價：
自助午餐：
成人$358/位（原價$438/位）
兒童（3-12歲）$268/位（原價$328/位）
長者（65歲以上）$304/位（原價$372/位）
自助晚餐：
成人$439/位（原價$581/位）
兒童（3-12歲）$331/位（原價$427/位）
長者（65歲以上）$349/位（原價$471/位）

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6.荃灣西如心酒店

荃灣西如心酒店Café Circles於6月15至16日推出父親節自助盛宴，以豐盛自助美饌向父親聊表心意。餐廳炮製匯聚海陸特色佳餚的自助午餐和晚餐，提供多款即燒美饌、冰凍海鮮及限定甜點。而精選菜式包括金銀蒜蒸鮑魚、焗三文魚奶油包卷、椒鹽蝦等，每位顧客更可獲贈香煎和牛西冷及燴和牛面頰配紅酒汁一客。現於KKday預訂自助餐即可享有7折優惠，最低每位只需$367。

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：6月15-16日
地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

【KKday7折優惠】滋味父親節自助餐
供應時間：
-12:00-14:30
-18:30-21:30
優惠價：
自助午餐：
成人：$415/位（原價$570/位）
兒童（3-12歲）及長者：$351/位（原價$482/位）
自助晚餐：
成人：$591/位（原價$812）
兒童（3-12歲）及長者：$511/位（原價$702/位）

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7.九龍酒店

九龍酒店倚窗閣推出父親節自助午餐及晚餐，當中的國際海鮮自助午餐提供即開生蠔、雜綿刺身、加拿大雪花蟹腳、青口、慢煮和牛臉頰及即切烤肉等，而自助晚餐精選菜式包括即煎和牛伴鴨肝、香辣椒鹽鮑魚、紐西蘭及智利藍青口、燒加拿大帶骨肉眼、火焰雪山及多達9款Mövenpick雪糕等。凡惠顧自助餐，每位父親可免費獲贈精選紅或白餐酒一支。現於酒店eShop預訂可享8折優惠，每位低至$403.2即可歎盡各款美食。

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：6月15-16日
地址：北角英皇道665號

【eShop8折優惠】父親節自助午餐及晚餐
供應時間：
-12:00-14:30
-18:30-21:30
優惠價：
自助午餐：
成人$466.2/位（原價$877.8/位）
兒童$403.2/位（原價$657.8/位）
自助晚餐：
成人$718.2/位（原價$877.8/位）
兒童$538.2/位（原價$657.8/位）

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8.港威酒店

港威酒店Three on Canton推出法式海龍皇海鮮盛宴自助午餐，及龍蝦大蝦自助晚宴，除了可以品嚐多款環球美饌、冰鎮海鮮、壽司刺身外，還有四米長拿破崙以及一系列精緻甜點，凡於6月14至16日惠顧自助午餐或晚餐，每位父親均可獲贈即影即有照片、精美曲奇以及心意卡；凡惠顧自助晚餐的父親則可獲贈芝士牛油焗波士頓龍蝦半隻。另外，現於酒店eShop預訂更可享有低55折的優惠。

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：6月14-16日
地址： 九龍尖沙咀廣東道 13 號海港城港威酒店 3 樓

【eShop優惠】假日自助午餐
供應時間：12:00-14:30
優惠價：
-四位65折：$310.7/位（原價$478/位）
-六位6折：$286.8/位（原價$478/位）
-八位55折：$262.9/位（原價$478/位）
備註：此優惠只適用於6月15日

【eShop優惠】假日自助晚餐
供應時間：18:30-22:30
優惠價：
-四位65折：$486.2/位（原價$748/位）
-六位6折：$448.8/位（原價$748/位）
-八位55折：$411.4/位（原價$748/位）
備註：此優惠適用於6月14至16日

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9.馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅咖啡廳推出以亞洲風味為主題的特色美食，包括有冰鎮海鮮、壽司刺身、招牌烤脆皮豬手等佳餚。為了慶祝父親節，餐廳推出節日優惠，凡於6月15至16日惠顧自助午餐或晚餐，每位父親均可獲贈一張心意卡、曲奇餅、及一張即影即有照片記錄溫馨時光。凡惠顧自助晚餐即送佛跳牆一份慰勞各位父親。現於馬哥孛羅咖啡廳eShop預訂自助餐更可享有低55折的優惠。

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：6月15-16日
地址：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

【eShop優惠】假日自助午餐
供應時間：12:00-14:30
優惠價：
-四位65折：$284.7/位（原價$438/位）
-六位6折：$262.8/位（原價$438/位）
-八位55折：$240.9/位（原價$438/位）

【eShop優惠】假日自助晚餐
供應時間：18:30-22:00
優惠價：
-四位65折：$447.2/位（原價$688/位）
-六位6折：$412.8/位（原價$688/位）
-八位55折：$378.4/位（原價$688/位）

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10.香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸酒店店聆渢咖啡廳於6月15及16日推出父親節自助午餐及晚餐，其中自助午餐包括有泰式牛頰肉木瓜沙律、鮮蝦芒果柚子莎莎醬沙律、瑤柱螺片扒小棠菜、森巴醬炒帶子，以及特別為父親節提供的特色杯仔蛋糕、朱古力泡芙及特濃朱古力撻。

而自助晚餐則有英式芝士焗海鮮、中式燉湯、XO醬鮑魚炒鳳片、煎鴨肝配蘋果粒醬、炭燒韓式牛肋骨。甜品方面則有牛奶朱古力忌廉配朱古力脆脆、父親節石板街蛋糕及杯仔蛋糕等。現於KKday預訂可享3人同行優惠， 購買1大1小，送1位成人，每人平均$391.6起。

優惠詳情：
預訂日期：即日起
用餐日期：6月15-16日
地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店大堂 (大堂酒吧旁)

【KKday2大1小優惠】父親節自助午餐
供應時間：
6月15日：12:00-14:30
6月16日：11:30-14:30：14:30-17:00
優惠價（1大1小，送1成人）：
$1,175/3位，平均$391.6/位

【KKday2大1小優惠】父親節自助晚餐
供應時間：18:30-22:00
優惠價（1大1小，送1成人）：
$1,586/3位，平均$528.6/位

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香港黃金海岸酒店店聆渢咖啡廳推出父親節自助午餐及晚餐。（相關機構提供）

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