家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛

▲ 許紹雄接受TOPick訪問！

近日播映的劇集《家族榮耀之繼承者》裡，75歲的許紹雄跟35歲的陳靜演一對老夫少妻，甜蜜互動讓觀眾看得冧豬，私下的許紹雄是「暖爸天花版」一名，早前接受TOPick訪問的他透露原為煙民一族，但聽從女兒許惠菁（Charmaine）的勸告而成功戒煙。

Benz雄視女兒如掌上明珠，打本讓愛女實現開甜品店夢想，原來內藏窩心原因！

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▲ （陳慧安攝）

家族榮耀之繼承者丨年輕時跟鬼妹「床戰」

縱橫影視圈數十載的許紹雄自言沒有氣場，不愛以「前輩」自居，所謂近水樓台，問到陳靜有否邀教戲，Benz雄直言不懂教人：「拍戲多年當然有經驗，但是教人方面我沒有經驗，有些人教人好叻，不過做戲就唔叻，哈，我就剛好相反，其實每一行都是睇天份。」

面對這位年輕的談情對手，Benz雄戲言可惜沒有親熱戲，原來初入行他曾拍過嘴戲：「當時還很年輕，未有女朋友，我演一部姜大偉執導的電影，他安排一個鬼妹演我女朋友，好開心，個鬼妹好放，(好激？) 是床上戲，激的程度是『大耳窿』，脷搭脷。」

▲ 許紹雄跟DaDa劇中譜「忘年戀」！（影片截圖）

家族榮耀之繼承者丨戀愛無分年齡

說到劇中的父女戀令人聯想起「何伯再婚事件」，Benz認為戀愛沒年齡界限，他說：「上天安排你有這個福份，咁就係架啦，好似基哥李龍基幾好呢。」

是真愛定為金錢心動，Benz雄認為難以界定：「難以說是否欺騙，很多事情眼看未為真，不知道呢，要看結局。年紀沒有所謂，最重要是否真心，如果女方比男方年長很多，難道說個男仔煲老藕嗎？或者真的缺乏母愛。」

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10年前，佘詩曼跟Benz雄因拍攝《使徒行者》而結下父女緣，今次再度演父女，阿佘遂提出不如上契，Benz雄即答應：「大家都有父女感覺，尤其演《使徒》其中一幕戲，我們好有feel。」兩人更做足上契儀式：「我送了金碗筷給她，她都送了一份禮物給我。」

對於這位契女，Benz雄有讚無彈：「一向覺得她很顧家，工作又勤力認真，不會鬧著玩，(抵佢紅？)唔係抵呀，是應該呀。」

家族榮耀之繼承者丨期望契女覓得真愛

阿佘曾說愛找契爸傾訴心事，在Benz雄眼中，這位契女只是個小孩子：「很多人都看似硬淨，其實只是鵪鶉一名，總有內在溫柔的一面，阿佘表面好似女皇，私下只是一名小女孩。」

事業得意的阿佘，愛情路上未遇上對的人，這位契爸送上祝福：「某次傾電話時，我問她還是單身？她就說：『別看小我呀，老豆』，我並不知真定假，當然希望找到一倘愛錫她的人，不過這是上天安排。」

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家族榮耀之繼承者丨開明外父不強求抱孫

反之，寶貝女Charmaine去年12月出閣，榮升外父的Benz雄給予女婿滿分，大讚對方是孝順仔，開明的他尊重愛女選擇，未有刻意「過目」。

他說：「今日好好，並不代表之後對個女兒好好，好多事情也說不定，為何那麼多人離婚？他的命是這樣也沒法子，或許他不想 （ 那麼悲觀？），並非悲觀，這是事實呀，樣樣事情也順其自然，最重要是相處開心，不開心在一起也沒意思。」

新外父直言不恨抱孫，Benz雄說：「我沒所謂，太太建議女兒考慮清楚才生小孩，現在的世界那麼亂，若果生小孩的話，就由陀B一刻開始擔心到你死個刻，除非你沒有責任感吧，否則真的著緊兒女多於自己。」

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所謂「養兒一百歲長憂九十九」，Benz雄很疼愛女兒，曾打本7百萬讓她創業，「女兒當然要疼錫，以前的人說寵女別寵兒，因為兒子婚後要照顧女家，反而女兒結婚後，我多了個兒子。所以等女兒出嫁前，我盡能力去疼錫她，因為嫁人之後，不知道老公疼不疼她，所以未婚前讓她好好享受下先。」

Ben雄可說是廿四考爹地，因女兒一句話，一年前已經成功戒煙：「阿女跟老婆都不贊成我食煙，事實上戒煙後會健康一點，只是間中吃一兩口應酬煙。」說到很聽從妻女的說話，他即笑笑口說：「沒辦法，這是我的缺點。」

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