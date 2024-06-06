胃癌危機︱孕婦常反胃作嘔以為孕吐　終因1症狀求醫揭患末期胃癌

【胃癌／胃潰瘍／懷孕／孕吐】婦女懷孕期間容易出現反胃、作嘔等症狀，但也可能不只是簡單孕吐。近日內地有名男子表示，3年前妻子懷孕期間開始出現嚴重嘔吐情況，以為只是孕吐情況；隨後太太生產後，其胃部仍不時有疼痛、胃酸倒流等情況，但他們仍沒有到醫院接受檢查。如此持續2年，直到去年5月因貧血伴隨便血才到醫院求醫，最終確診屬末期胃癌。

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孕婦常反胃作嘔以為孕吐

綜合內媒報道，該名丈夫在「小紅書」發文分享妻子揭發罹癌的經過。他回想過去，夫妻二人剛相識時，對方已經常常有肚瀉情況，晚餐也因為怕脹氣而吃得較少；他憶述：

如果能早點帶老婆做胃鏡檢查，也許結果完全不同，早期的胃癌療癒率可以高達95%。但最初老婆有輕微胃痛時，只吃藥控制，沒有去醫院檢查...

他續指，2021年7月妻子懷孕了，但經常有嚴重嘔吐問題，「吃甚麼就吐甚麼」，甚至消瘦了10斤（約5公斤），後來才逐漸恢復正常體重，但他們認為只是較強烈的孕吐反應，故不以為然。隔年4月其妻子順利生產，他們選擇母乳餵哺，他形容：

一開始確實非常累人，經常熬夜餵奶很辛苦。

然而直到11月，其妻子突然出現胃痛、大便發黑等情況，偶然伴隨打嗝和胃酸倒酸。他透露，那時曾經有提議過到醫院接受檢查，但最後也沒有去看醫生，依舊靠著吃藥控制。直到去年3月，其妻子重投職場後，每天都非常忙碌，甚至有時需回家加班。他猜疑可能是過勞導致她病情加重，結果5月某天其妻子開始有貧血跡象，伴隨便血狀況。

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男子隔天就帶同妻子到醫院，接受糞便檢體和胃鏡檢查，結果發現有胃潰瘍和消化道出血，需立即進行輸血止血，院方更要求其妻子再進行一次電腦掃描檢查（CT Scan），最終確診為中晚期的胃癌。對此他向大家呼籲：

大家一定要重視自己的身體健康啊，看小紅書好多人都跟我老婆一樣...

所幸成功清除癌細胞

男子透露，其妻子在產後的日常三餐都尚算規律，每日都按時吃飯，而且因為工作地點接近住所，所以很少外食或叫外賣；然而當他拿到妻子的報告是，「大腦一片空白，一切來的太突然了」。

他其後帶著妻子去了很多間醫院和存貨診所接受檢查，

我們內外科的大夫都有找，聽聽他們給的意見，反覆跟他們溝通化療方案。住院的時候，幾乎每個晚上我都會去陪她。一開始，我就一直陪伴在她身邊，照顧她。因為我知道，她看到我在她身邊會感到安心。

最終他們選擇了新輔助治療，先進行化療再進行手術。他倆之所以會選擇這種方式，是因為：

在網路上看到別人化遼後的樣子，我不想老婆也遭那麼多罪，只想她能快點好起來。

所幸經歷接近大半年的治療後，其妻子的腫瘤縮小了四分之三，健康狀態亦逐漸好轉。負責醫生其後再為她進行胃切除手術，剩下的癌細胞順利清除，妻子的身體指標逐漸回覆正常，現時只需要好好調理身體，並進行適度運動、充足睡眠、健康飲食，以及保持良好的心態，讓時間幫助身體恢復。他感嘆：

最難的時候已經過去了，希望我們未來越來越好。

他同時分享妻子在確診胃癌前的症狀，包括胃痛、噁心嘔吐、脹氣、打嗝、胃酸倒流、體重變輕、黑色大便和便血。

胃癌有年輕化趨勢

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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