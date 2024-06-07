育兒心得︱培養高EQ+抗逆力孩子　哈佛大學：父母均具備4種優秀特質

▲ 哈佛大學心理學教授歸納出4大父母特質，培養富同理心及高EＱ的孩子。

同理心、抗逆力和情商是現今孩子不可或缺的特質，抗逆力不是與生俱來，需要靠後天學習培養。父母在孩子成長階段給予的支持與鼓勵，有助他們建立更成熟的心智發展，令他們日後的人際關係發展及面對困難的解難能力都有較大優勢，使未來人生發展更順遂。哈佛大學心理學教授歸納出4大父母特質，從而培養出心智堅定、懂得尊重與富同理心的孩子。

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來自於哈佛大學心理學教授歸納出的4大技巧，讓父母輕鬆培養出心智堅定，又懂得尊重與體恤關懷他人的孩子。

1. 經營親子關係培養孩子歸屬感

父母是孩子成長的榜樣，讓孩子學會同理心，懂得關心和尊重，父母平日的身教顯得重要，例如：父母打造一個和諧的家庭、展現對孩子無私的愛意、尊重孩子的獨特性等。讓孩子在充滿被愛的環境下成長，便能產生歸屬感和安全感，自然對周遭的人事物產生高度認同。

此外，培養孩子歸屬感前必須用心經營親子關係，從日常睡前與孩子一起朗讀床邊故事、周末一起規劃行程。透過與孩子相處的機會，表達對孩子的關心，多傾聽和理解他們的想法、感受和各種體驗，例如問孩子：「今天有沒有什麼事情讓你覺得自己超厲害的事？」、「有沒有哪一堂課讓你覺得很沒趣？」

2. 以身作則讓孩子建立價值觀

每當發生衝突時，父母的第一時間反應會很大程度影響孩子可否成為高情商的小朋友。明白人無完人，父母表達負面情緒，如：憤怒、焦慮的時候，唯有透過刻意的練習和管控，才有辦法自我察視。畢竟父母在孩子面前所展現的樣貌，最終就會內化成孩子的一部分。

父母是孩子所敬重的對象作為學習榜樣，孩子判斷道德價值與行為準則的標準受父母影響。孩子會透過觀察父母的行為加以認知模仿，因此父母以身作則做好行為才能令孩子明白待人接物的道理。父母也要彰顯公平與誠信的價值，多些帶孩子參與社區服務、做義工，透過服務他人，讓孩子看見生活中無處不在的價值，建立良好的價值觀。

3.表揚好行為，建立高標準的同理心

孩子展現出富正義感等好行為，身為父母當然別吝於嘉許一番。若孩子為了正義挺身而出，換來旁人的不解，或是受到同儕之間的排斥，父母就要作為孩子的最強後盾，幫助孩子訂立高尚的道德標準。

父母要讓孩子明白同理心的重要性，可以解釋「助人為快樂之本」的道理，其實關心他人，自己同樣獲得快樂不是很好嗎？，鼓勵孩子多換位思考。此外，為了凸顯體恤關懷他人的重要性，建議在家長日與其跟老師詢問孩子成績分數，不如了解他們的交友狀況，若發現有異樣，也可以鼓勵孩子的朋友一起思考解決的方案。

4. 善用觀察擴大關心領域

幫助孩子建立同理心，除了多向身邊熟悉的人表達關心，其實體察身旁以外的人同樣重要。例如從班上的新同學，到路上遇到外國人，也能主動協助他們。平日父母們也可以透過新聞報導，跟孩子討論社會案件，關心人們所會遭遇的困難，教導他們如何安慰或是協助他人。透過聆聽與同理他人的感受，孩子在未來才有辦法進一步瞭解相關的議題，並擴大心同理心的範疇。

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