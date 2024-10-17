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癌症飲食｜抗癌食物助減3成胃癌風險　12大防癌食物1種水果防4種癌

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

營養師推介12種最強抗癌食物。

【癌症／抗癌／癌症指數／飲食／大腸癌】癌症作為本港頭號殺手，與飲食及生活息息相關，想抗癌就要從飲食著手！台灣營養師程涵宇曾推薦了12種抗癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等，可有助減低多種癌症風險，其中1類水果可減低4種癌症風險，攝取夠1個量可減低胃癌癌症指數達28%，猶如天然「抗癌藥物」。

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營養師程涵宇指出，近年癌症年齡正逐年下降，過去亦遇到過不少20多歲癌症患者，而有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

除此之外，營養功能醫學專家劉博仁醫生過去亦曾引述研究指出，每周至少進食一次十字花科蔬菜，除了可幫助排毒，更有抗癌功效，可有助預防4種癌症風險，包括口腔癌、食道癌、大腸癌及乳癌。

癌症飲食｜12大抗癌食物清單

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12大防癌食物清單：

1. 西蘭花

  • 減低大腸癌風險
  • 蘿蔔硫素是存在於十字花科蔬菜中的植物化素，有35項研究分析發現，多吃十字花科蔬菜與降低大腸癌風險有關
  • 每周至少吃3至5次西蘭花，幫助腸道健康

2. 紅蘿蔔

  • 減低胃癌、前列腺癌、肺癌風險
  • 紅蘿蔔攝入量越高，患前列腺癌的機率降低18%
  • 多將紅蘿蔔加入菜中一起烹調，增加攝取率

3. 豆類

  • 減低大腸癌風險
  • 豆類含膳食纖維，每天至少吃一次豆類，幫助腸道健康

4. 莓果

  • 減低大腸癌、口腔癌、食道癌風險
  • 莓果含花青素，每天吃1至2份莓果類提升身體抗氧化能力

5. 堅果

  • 有研究發現經常吃堅果與降低大腸癌、胰臟癌和子宮內膜癌的風險有關
  • 建議一天吃一份堅果

6. 橄欖油

  • 減低消化系統癌、乳癌
  • 有調查發現全球28個國家的癌症發病率中，橄欖油攝入量較高的地區大腸癌發病率降低
  • 可用於沙律，或烹調用油

7. 薑黃

  • 薑黃素抗發炎，可減低大腸癌風險
  • 每天可攝取1至3g薑黃粉

8. 柑橘類水果

  • 減低消化道癌、上呼吸道癌症、胰臟癌
  • 每周攝取至少3份柑橘類水果，可降低患胃癌風險28%

9. 亞麻籽

  • 減低乳癌、前列腺癌、大腸癌風險
  • 富含纖維和有益心臟健康的脂肪
  • 每天攝取10克

10. 番茄

  • 減低前列腺癌風險
  • 每天吃1個大番茄或20顆車厘茄

11. 大蒜

  • 減低胃癌、前列腺癌風險
  • 一項針對逾50萬人的研究發現，食用大量蔥屬蔬菜的人患胃癌的風險較低
  • 建議每天持2-5克（約一瓣）的新鮮大蒜

12. 魚

  • 減低大腸癌風險
  • 一項針對逾47萬名成年人的研究發現，多吃魚會降低患結直腸癌的風險，而紅肉與加工肉類則會增加患結腸直腸癌的風險
  • 建議挑選三文魚、鯖魚等含有豐富維他命D和Omega-3脂肪酸的魚類

癌症飲食｜可減癌症、高血壓糖尿病飲食 癌症名醫推10大抗癌食物

除此之外，日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏亦曾分享及拆解多款抗癌食物，強調想要預防癌症，飲食上多吃身邊隨手可得的食物便相當不錯的防癌功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食物，可有效降低癌症風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食物可降低患上多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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資料來源：香港防癌會Facebook@程涵宇營養師Facebook@劉博仁營養功能醫學專家外國研究報告：《Cruciferous vegetables and cancer risk in a network of case-control studies》

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