韋史密夫招牌作第4度出撃　《重案夢幻重組再重組》繼續打死不離好兄弟

▲ 《重案夢幻重組再重組》

韋史密夫（Will Smith）在2022年於奧斯卡頒獎典禮掌摑男星基斯洛克（Chris Rock）震驚全球，形象插水，新作《重案夢幻重組再重組》（Bad Boys: Ride Or Die）可說考驗他公關大災難後叫座力。

《重案夢幻組》系列是韋史密夫的招牌作，今集是第4集，他飾演米高與馬克斯（馬田羅倫斯飾）這對最佳拍檔，在《重案夢幻重組再重組》 中又再飛車出動掃毒，卻發現已故警長康納德侯活被指控貪腐並一直暗中跟販毒集團合作，但手機竟傳來警長死前拍下的影片，警告他們別再相信任何人，因為他們倆也遭設局陷害，一夜淪為被追捕的危險逃犯。

▲ 《重案夢幻重組再重組》

身為主角兼監製韋史密夫稱：「我們都成長了，經歷了很多，所以當我們再走到一起時，都能互相尊重、關心——這是我們唯一的工作方式。」

今集韋史密夫扮演的米高與馬田羅倫斯飾演的馬克斯兩位邁阿密孖寶幹探，已進入人生新階段，難免各有各自的問題，兩位「賤嘴男」由頭鬥嘴到尾，但盡見二人互相關心，又能互相扶持，絕對是最佳拍檔。

▲ 《重案夢幻重組再重組》

馬田羅倫斯飾演的馬克斯人到中年要注重健康，韋史密夫扮演的米高今集處處要禁止老友亂吃垃圾食物。馬克斯亦因太「為食」，開場即帶來連串過癮惹笑抵死到肉的笑話，甚至跌入死亡邊緣的危機！

但故事情節卻出人意表，以往最怕死的馬克斯，今集卻獲得某種重要的感召及啟示，變成比拍檔米高更不怕死。

至於韋史密夫扮演的米高都有他的成長，以往是風流倜儻花花公子兼鑽石王老五的他，要步入人生新階段，跟美女治療師姬絲汀拉埋天窗。不過以往勇猛火爆的他，卻因受到焦慮症及驚恐症困擾，在調查奇案與逃亡的全新驚險旅程中多度泛起暗湧，幸有拍檔馬克斯在旁，不離不棄，再度喚起又打不死的壞男孩本色。

韋史密夫與馬田羅倫斯合演的《重案夢幻重》系列成了全球大收的娛樂片王，馬田至今仍難忘姊姊90年代中期的一個重要建議，促成兩人的合作。馬田憶述：「我本來跟韋史密夫從未見過面，90年代中期，我姊姊是韋史密夫迷，她很喜愛韋史密夫主演的劇集《新鮮王子妙事多》，建議我打電話給韋史密夫，問他有沒有興趣一起合作，碰巧我們又遇到了《重案夢幻重》這個劇本，一通電話從此改變了我們的人生！」

▲ 《重案夢幻重組再重組》

阿迪爾與比拉再合導帶來新意

韋史密夫透露能夠再拍《重案夢幻重組再重組》，都是有賴阿迪爾埃爾阿拉伯與比拉法拉再次合作執導，二人4年前執導的《重案夢幻再重組》全球叫好叫座，大收4.24億美元。

韋史密夫說：「阿迪爾和比拉能夠令《重案夢幻重組再重組》顯得與眾不同，他們在摩洛哥和比利時長大，正因為如此，他們能夠為角色塑造及動作場面打造不同的感受及新鮮感，甚至能夠將他們自己的美學帶入電影中，以我們系列的首兩部電影為基礎，將《重案夢幻再重組》和《重案夢幻重組再重組》推向新方向。」

▲ 《重案夢幻重組再重組》導演。

今集故事的核心人物其實是警長康納德侯活，他多年來一直是米高和馬克斯在邁阿密警察局最敬重的上司，他在上一集被米高的私生子阿利塔殺死，今集被指控生前貪腐並一直暗中跟販毒集團合作，而馬克斯的手機卻傳來康納德生前拍下的影片。原來他一早預料會被捲入大陰謀，要求兩位壞男孩為他洗脫罪名。

道高一尺，魔高一丈，米高和馬克斯也遭設局陷害，一夜淪為被追捕的危險逃犯，於是今集米高和馬克斯即使被陷害搞到要逃亡，但仍誓要還已故警長康納德侯活清白，警長康納德的長女及孫女也成為今集的重要配角。

▲ 《重案夢幻重組再重組》

動作場面新穎時髦堅拒平凡

阿迪爾埃爾阿拉伯與比拉法拉繼《重案夢幻再重組》後再次執導《重案夢幻重組再重組》，他們堅持除保留系列的精髓外，立志要在動作場面帶來刺激新鮮感，阿迪爾說：「作為導演，我們的目標是發揮創意，希望動作場面不是大家見慣見熟的經典鏡頭，而是嘗試盡可能拍得更新穎時髦、更有原創性、更奇特！」

拒絕平凡沉悶，今次畫面不但大玩顏色、玩對比，更用心玩鏡頭，設計獨特運鏡，而且幾乎每一場戲演員都不是靜止不動的，總是在行走、奔跑、跳躍翻滾，務求營造出充滿動感與活力的節奏。

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