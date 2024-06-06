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飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 剛剛

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本地餐廳「永」和「大班樓」榮登「世界50最佳餐廳」。（網上圖片）

一年一度國際飲食界盛事「世界50最佳餐廳」（ The World’s 50 Best Restaurants 2024）名單出爐，香港有兩餐廳上榜且位列頭30，包括排第20位的新派粵菜館「永」，及名列第26位的「大班樓」。旅發局恭賀香港餐飲界再度於國際評級勇奪殊榮。

本地兩間餐廳榮獲國際認可，榮登「世界50最佳餐廳」，其中新派粵菜「永」首次躋身50大已進駐第20位，「大班樓」亦名列第26位，成績斐然。 旅發局總幹事程鼎一指，在是次評級中，香港繼曼谷與東京，成為最多躋身50強餐廳的亞洲城市，彰顯香港美食之都地位。

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他又指，旅發局一直透過不同策略，運用香港作為「美食之都」的優勢，提升香港在國際上的曝光，吸引旅客親臨香港，開展品味之旅。未來會繼續與內地和海外知名媒體合作，製作以香港美食為主題的節目，加深旅客對香港美食的印象和興趣；又會邀請全球各地的媒體、KOL以至名廚，親臨香港「Tasting is Believing」，並將香港獨有的美食滋味宣傳至全球。同時舉辦及支持美食盛事，包括年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，剛舉行的 Vinexpo Asia 2024，及連續第二年成功爭取「亞洲50最佳酒吧」在港舉辦等。

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責任編輯：梁薾心

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