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特首答問會︱李家超下周四到立法會　與議員討論新質生產力、文旅融合

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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行政長官互動交流答問會將於下周四舉行，主題分別是「發展新質生產力」及「弘揚中華文化，推動文旅融合」。（資料圖片）

行政長官互動交流答問會將於下周四（13日）上午10時30分至中午12時，在立法會舉行，是次答問會分兩節舉行，主題分別是「發展新質生產力」及「弘揚中華文化，推動文旅融合」。

政府今日向立法會致函，在「發展新質生產力」部分，提到香港有很多優勢和空間推動新質生產力發展，包括氫能、生物製造、創新藥、低空經濟和生命科學等。特首李家超希望就如何利用和發揮香港的優勢和機遇，推進新質生產力發展，以及如何利用和發揮香港的國際金融中心地位，助力新質生產力發展，與議員交流。

在「弘揚中華文化，推動文旅融合」部分，政府則提到香港有480個非物質文化遺產項目，李家超期望就香港可如何再加強非遺保護、文化推廣等，以及如何可更好融合文化和旅遊資源，體現「以文塑旅、以旅彰文」、「香港無處不旅遊」的理念作交流。

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責任編輯：戴朗希

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