禁排隊吸煙｜巴士站禁排隊吸煙各地手段不同　澳門巴士站「劃線」、新加坡半徑五公尺內禁煙

▲ 澳門劃線禁止巴士站吸煙。(吸煙與健康委員會)

政府首次建議於排隊隊伍中，禁止吸煙行為。回顧外國多地的政策當中，均有類近的措施，不過做法不盡相同。

其中北京有列明排隊不可吸煙，新加坡列明車站5米半徑的範圍不可吸煙。而澳門則設定為車站範圍內10米，並設有標識禁煙的識別線。

吸煙與健康委員會早前曾建議，可以借鑑外地經驗。委員會曾預想，於旺角彌敦道巴士站內設10米禁煙範圍。不過如按照該會建議，由於街道位置有限，而市區巴士站站牌眾多，意味整條街道亦有機會禁煙。

當局今日未有於記者會詳細交代執法定義及方法，但表示排隊是明確行為，正在排隊的人士應知悉不可吸煙，立法細節會再與律師討論，爭取2024年提交立法草案。

▲ 彌敦道巴士站位置街道狹窄，政府排隊禁煙方案值得關注。(吸煙與健康委員會圖片)

而綜合資料，各地禁煙區措施如下：

北京

北京市控制吸煙條例規定，幼兒園、對社會開放的文物保護單位、體育場、保健機構及兒童醫院等。

第14條則列明，個人應遵守法律法規的規定，不得在禁止吸煙場所和排隊等候隊伍中吸煙；在非禁止吸煙場所吸煙的，應當合理避讓不吸煙者，不亂彈煙灰，不亂扔煙頭。

澳門

澳門政府於2017年通過修訂《預防及控制吸煙制度》，並自2018年1月1日起將全澳門400多個公共交通輪候處設為禁煙區，規定巴士總站、巴士候車亭以及標示集體客運車輛停車處等的10米範圍全面禁煙。

澳門公共交通輪候10米範圍内禁煙的告示。行人路面上設有醒目的禁煙標誌及白色標線，以方便市民識別禁煙範圍和執法人員執法。

新加坡

新加坡的室外禁煙令則較為廣泛，不但像香港一樣涵蓋巴士總站，亦包括一般巴士站、公眾地方的輪候隊伍半徑五公尺內的任何區域，亦包括商業及工業大廈入口5米範圍內的區域。

由2019年起，當局宣布將新加坡著名商業區烏節路(Orchard Road)地區內的公共區域定為禁煙區，僅允許在指定區域吸煙。

瑞典

瑞典的禁煙政策於歐洲區域當中亦較嚴格，大部分公眾場所都禁止抽煙。其中大眾運輸工具輪候的戶外空間、室外座位區、以及禁止吸煙設施的入口位置亦禁煙。

英國

紐卡素、曼徹斯特、杜倫、諾森伯蘭及北泰因賽德將禁止在酒吧及餐廳外吸煙，而格士黑德亦規定不准在露天茶座吸煙。

記者：陳展棋