校園直擊丨全完第二小學辦閲讀嘉年華　助孩子「悅」出新趣味

▲ 中華基督教會全完第二小學圖書館舉辦「閲讀嘉年華」，透過一系列活動，讓學生「悅」出新趣味。(有關學校提供)

為營造校內閲讀氣氛，中華基督教會全完第二小學圖書館舉辦「閲讀嘉年華」，透過一系列活動，包括各科組攤位遊戲、Uncle Tony布偶故事、語文音樂劇場表演、故事面具製作班、活現書中人貓步表演等，讓學生「悅」出新趣味。除此之外，學校更邀請著名作家厲河先生到校分享寫作心得，讓「全二小書迷」興奮不已。

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走進「尋書萬里路」 鼓勵學生借閲各類書籍

▲ 全完第二小學透過攤位遊戲讓學生接觸更多類別的書籍，增加對圖書分類的知識。(有關學校提供)

全完第二小學圖書館聯同各科組與一班「彩虹讀書會」家長利用學校中央圖書館的圖書分類法，把學校操場變成一條「尋書萬里路」，以有趣好玩的攤位遊戲，讓學生認識不同類別的書籍，增加對圖書分類的知識，同時鼓勵他們到圖書館借閲更多類別的圖書。當日校長、老師和學生更化身成自己喜愛的故事角色，遊走校園每個角落，參與不同活動。

精彩表演映入眼簾 豐富學生閲讀體驗

▲ 學校特別邀請故事音樂劇團、布偶爸爸(Uncle Tony)、《大偵探福爾摩斯》作家厲河先生等星級嘉賓到校舉行四場演出節目，令全二學生笑聲不斷。(有關學校提供)

嘉年華當天，全二圖書館特別邀請故事音樂劇團、布偶爸爸(Uncle Tony)、《大偵探福爾摩斯》作家厲河先生等星級嘉賓到校舉行四場演出節目。校內亦組織了活現書中人貓步表演及皮影戲體驗活動，增加孩子們對中華傳統文化的認識。各項節目熱鬧非凡，令全二孩子們笑聲不絕。

故事姨姨伴讀左右 攜手譜寫母親情

▲ 故事姨姨到課室為學生介紹圖書，並製作康乃馨盆栽，為母親獻上一份心意。(有關學校提供)

全完第二小學有一班優質的「故事姨姨」團隊，積極走進校園，與學校並肩培養孩子閱讀習慣。閱讀嘉年華當日，故事姨姨把不同故事帶進各級，除教授學生製作故事道具外，亦因應母親節臨近，向學生介紹《母親節的由來》，講解母親節與康乃馨的關係，指導學生製作康乃馨盆栽和書寫心意卡送給母親，場面十分溫馨。

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