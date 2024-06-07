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命懸一線 ｜41歲港男突肝衰竭昏迷　妻子欲捐肝不符條件　家屬盼尋有心人換肝續命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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41歲港男突肝衰竭昏迷　妻子欲捐肝不符條件　家屬盼尋有心人換肝續命

【肝炎/急性肝炎/肝衰竭/昏迷/捐肝】急尋有心人！41歲男子陳智偉上周五（31日）因急性肝炎送入院，期間狀況穩定，惟昨日早上突然肝衰竭昏迷入住ICU。陳智偉妻子欲捐肝，可惜條件不符未能捐贈，現時親友家屬正呼籲各界幫忙集氣，盼有合資格有心人願意捐肝。

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據了解，於鄰舍輔導會擔任IT工作20年的陳智偉，年輕時曾確診糖尿病、「三高」等長期病。上周五（31日）他因急性肝炎送入將軍澳醫院求醫，起初情況穩定，並於周一（3日）轉送瑪麗醫院留院觀察。

未料昨日早上瑪麗醫院忽然通知家屬，指智偉突然出現肝衰竭昏迷，急轉入深切治療部（ICU）等候換肝。智偉弟媳吳小姐（Elaine）透露指，智偉平日「鍾意講笑」、為人友善人緣極佳，同事得悉情況後已「一呼百應」，紛紛提供協助，短短一日已幫助家屬製作呼籲訊息，並聯絡到一名有心人願意捐肝，當晚亦有兩位機構同事到院見醫生做初步了解，目前正有待進一步檢查。

醫方將其排為肝臟移植第一位

雖然現時尚未有最後限期，但基於智偉健康問題，院方已將其肝臟移植排名列為第一位，之後如有屍肝捐贈亦會先為他進行移植，惟醫生仍然希望有更適合、健康的人士捐贈肝臟。故家人仍盼有心人可提供幫助、捐肝救命，如有熱心市民符合條件，可致電：

Brooke：6702 5222
Annie：5115 4826
Elaine：6126 6682

急性肝衰竭5大原因

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾經發文，表示日常生活中有5個常見原因導致急性肝衰竭：

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急性肝衰竭4種症狀

陳醫生提醒，急性肝衰竭可以出現得很急促，大家可以留意急性肝衰竭的4種症狀：

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