  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺炎球菌︱兒童接種上一代肺炎球菌疫苗仍易受感染　接種疫苗須針對血清3型　盡早加強防護減感染風險

醫健人物

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

過去一年，有早於嬰兒時期接種過肺炎球菌疫苗的兒童，不幸感染上血清3型肺炎球菌，引起嚴重併發症甚或死亡。背後原因，或涉及傳統疫苗未必能有效預防目前在港流行的血清3型肺炎球菌感染。作為家長，必須提高警覺，與醫生商討，考慮是否為子女補接種最新針對血清3型的15價疫苗需要，以達至最大保護。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

除了長者，兒童也是肺炎球菌襲擊的對象，這種病菌常見於鼻及咽喉，能夠透過飛沫、與患者接觸或觸摸被細菌污染的物件而傳播，可導致中耳炎、肺炎、腦膜炎、菌血症及敗血症等併發症，引起的後果可以非常嚴重。

雖然根據香港兒童免疫接種計劃，兒童會於第2個月及4個月大接種兩針，並在第12個月接種第三針，但疫苗能否針對香港最為流行的血清3型提供防護，將成重要考量。

血清3型 本地最常見血清型

以往，針對肺炎球菌的疫苗有13價結合型肺炎球菌疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗，去年則有15價結合疫苗及20價結合疫苗面世，後者只供成人接種。有家長或會疑問，如果小朋友接種過13價肺炎疫苗，是否需要再接種15價肺炎疫苗呢？

針對這個問題，首先必須考慮疫苗所覆蓋的血清型，能否針對本港肺炎球菌的流行情況。衛生防護中疫苗可預防疾病科學委員會指出，血清3型肺炎球菌為本港引致兒童侵入性肺炎球菌感染最常見的血清型，佔2015至2019年所有個案高達七成。而世界衛生組織則建議，接種肺炎球菌疫苗應考慮當地最常見的血清型，以香港為例，疫苗能否針對血清3型正是重要關鍵。

血清3型本身具備高嚴重性、高耐藥性及高死亡率的特徵，其菌種體積比其他血清型大，需要更多抗體才能與之對抗。數據更顯示，這種血清型感染個案的死亡率高達47%，當中又以5歲以下兒童及50歲以上長者尤為高危。

兒童接種加強劑 針對性防護

而比較本港現有的肺炎球菌疫苗，研究顯示50歲以上成年人接種15價疫苗後，產生的免疫原性較13價高出60%；在嬰兒上，免疫原性則比13價高出73%；20價疫苗雖能覆蓋更多血清型，但對血清3型的保護力不比13價及15價疫苗高，暫時在香港亦只供成人接種。委員會也就此更新接種建議，以15價疫苗取代13價，主要基於它對血清3型的免疫原性較13價及20價高，相信能更有效對付血清3型肺炎球菌。

現時，兒童可分別於2個月及4個月時接種共兩劑肺炎球菌疫苗，然後在12個月再接種一劑加強劑。假如兒童曾經接種過3針或4針7價、10價或13價疫苗，家長可諮詢醫生是否需要接種一針15價疫苗，以作出針對性防護。

兒科專科醫生 陳欣永醫生

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 兒童健康 疫苗 肺炎鍊球菌 肺炎 香港

最高瀏覽

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
網絡熱話︱瘋傳紅磡靈車殯儀館外被抄牌　寧違泊路邊不入停車場　業内司機揭背後原因
網絡熱話︱瘋傳紅磡靈車殯儀館外被抄牌　寧違泊路邊不入停車場　業内司機揭背後原因
學生津貼｜學生津貼電子申請推展至私立學校及幼稚園　涵蓋本地所有學校
學生津貼｜學生津貼電子申請推展至私立學校及幼稚園　涵蓋本地所有學校
急症室最長等候時間（06月07日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間04:05）