肺炎球菌︱兒童接種上一代肺炎球菌疫苗仍易受感染　接種疫苗須針對血清3型　盡早加強防護減感染風險

過去一年，有早於嬰兒時期接種過肺炎球菌疫苗的兒童，不幸感染上血清3型肺炎球菌，引起嚴重併發症甚或死亡。背後原因，或涉及傳統疫苗未必能有效預防目前在港流行的血清3型肺炎球菌感染。作為家長，必須提高警覺，與醫生商討，考慮是否為子女補接種最新針對血清3型的15價疫苗需要，以達至最大保護。

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除了長者，兒童也是肺炎球菌襲擊的對象，這種病菌常見於鼻及咽喉，能夠透過飛沫、與患者接觸或觸摸被細菌污染的物件而傳播，可導致中耳炎、肺炎、腦膜炎、菌血症及敗血症等併發症，引起的後果可以非常嚴重。

雖然根據香港兒童免疫接種計劃，兒童會於第2個月及4個月大接種兩針，並在第12個月接種第三針，但疫苗能否針對香港最為流行的血清3型提供防護，將成重要考量。

血清3型 本地最常見血清型

以往，針對肺炎球菌的疫苗有13價結合型肺炎球菌疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗，去年則有15價結合疫苗及20價結合疫苗面世，後者只供成人接種。有家長或會疑問，如果小朋友接種過13價肺炎疫苗，是否需要再接種15價肺炎疫苗呢？

針對這個問題，首先必須考慮疫苗所覆蓋的血清型，能否針對本港肺炎球菌的流行情況。衛生防護中疫苗可預防疾病科學委員會指出，血清3型肺炎球菌為本港引致兒童侵入性肺炎球菌感染最常見的血清型，佔2015至2019年所有個案高達七成。而世界衛生組織則建議，接種肺炎球菌疫苗應考慮當地最常見的血清型，以香港為例，疫苗能否針對血清3型正是重要關鍵。

血清3型本身具備高嚴重性、高耐藥性及高死亡率的特徵，其菌種體積比其他血清型大，需要更多抗體才能與之對抗。數據更顯示，這種血清型感染個案的死亡率高達47%，當中又以5歲以下兒童及50歲以上長者尤為高危。

兒童接種加強劑 針對性防護

而比較本港現有的肺炎球菌疫苗，研究顯示50歲以上成年人接種15價疫苗後，產生的免疫原性較13價高出60%；在嬰兒上，免疫原性則比13價高出73%；20價疫苗雖能覆蓋更多血清型，但對血清3型的保護力不比13價及15價疫苗高，暫時在香港亦只供成人接種。委員會也就此更新接種建議，以15價疫苗取代13價，主要基於它對血清3型的免疫原性較13價及20價高，相信能更有效對付血清3型肺炎球菌。

現時，兒童可分別於2個月及4個月時接種共兩劑肺炎球菌疫苗，然後在12個月再接種一劑加強劑。假如兒童曾經接種過3針或4針7價、10價或13價疫苗，家長可諮詢醫生是否需要接種一針15價疫苗，以作出針對性防護。

▲ 兒科專科醫生 陳欣永醫生

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