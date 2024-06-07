東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫

▲ 何伯兩公婆日日都有新動向。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴被細女將聯名戶口450萬元取走而人氣急升，而「新何太」借住人氣高不時玩直播與網民交流，即使被網民圍插，她也堅持己見，果然是「你有你話，我有我做」。

日前「新何太」的粉絲群貼上已故何太遺物照片，因認同有人稱「亡妻不在理應歸現在的何太的。」結果再度被圍剿喪鬧。

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向細女追回亡妻的首飾 申請法援

之後「新何太」與何伯在微信影音號直播，二人當然又離不開個「錢」字，他們堅持要向細女追回亡妻的首飾：「如果第日冇錢就攞嚟賣返出嚟之後用。」

有人質疑何伯與「新何太」是否還有錢請律師，「新何太」說：「我哋冇錢請律師，申請法援幫助我哋。」

至於再有人問會否「問亡妻」，「新何太」即「潑婦」上身說：「問乜嘢亡妻，你哋真係好搞笑，梗係喺世間嘅活人話事喇，問乜嘢亡妻呀？唔好咁『齆塞』好冇呀！清醒一啲，理智客觀啲！講法律㗎嘛！」

▲ 何伯與「新何太」直斥細女可恥。

直斥細女行為 何伯再發火

「新何太」更全程直斥細女「最可恥」：「你戶口得4200蚊，同個大陸婆相依為命，佢想佢老竇活唔成，黑唔黑心呀！」

何佰更爆細女全名，又指會尋求法援幫忙：「依家我細女何XX攞咗我，我希望佢遇番畀我，等我開開心心過埋下半世，我幾廿歲，求到佢一定幫手，有好嘅律師，梗係幫我哋啲正值嘅人。我會放長條線畀足時間我細女，如果逼到我最後我會同佢喺法庭見，法庭一見盜竊咗我啲錢，佢就要坐監。佢冇問過我冇通知過我，就等於偷我啲錢走，佢唔認我呢個老竇，我就唔認我呢個女。」

▲ 被指是「新何太」前夫余伯。

「新何太」前夫出現?

另外，近日網上瘋傳「新何太」前夫是曾經上過《東張西望》的苦主余伯，余伯在年多前曾現身節目，聲稱曾有人介紹了一個大約40歲的內地女士給他，當時堅稱是無兒無女，余伯想找個伴照顧餘生，所以很快便與該女子結婚。

豈料不知老婆北上辦單程證時，突然帶兒子出現，結果「2個去3個返」，由於余伯離婚時間線及內地妻年齡等線索跟「新何太」接近，因此被網民推測余伯可能是「新何太」前夫。

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激動澄清

對此，「新何太」在直播中表現激動，並澄清：「我個前夫不是你哋所講的余伯，我都說過外面瘋言瘋語，都不是真的，你們不用再猜度。」

其後再有人問「新何太」兒子是否在香港讀書，她直認：「係呀，我囝囝一直喺香港讀書，佢唔返大陸㗎，我囝囝唔鍾意返大陸，以前細個會跟，而家大個咗佢係唔會跟我返大陸。」

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