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星二代學校︱蔡少芬二女小學畢業曬善良證書　讀星二代熱捧國際學校年學費14萬起

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

蔡少芬二女小學畢業，讀星二代熱捧國際學校，年學費14萬起。

【蔡少芬/星二代/國際學校/基督教國際學校/上海耀中】蔡少芬（Ada）跟武打演員張晉於2008年結婚，婚後育有3名子女，近日蔡少芬在社交平台分享二女張信兒（包子）小學畢業，並獲頒善良證書，令她十分感動。女兒就讀位於沙田石門的一間國際學校，過往亦有很多星二代就讀，小學全年學費為14.3萬元。

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蔡少芬與張晉結婚15年，育有13歲大女兒張楚兒、10歲二女張信兒及4歲孻仔張樂兒。上月老公張晉50歲生日，被揭以4400萬購入元朗爾巒巴維拉大道雙號屋4房大宅，面積2,562平方呎，並有花園、私人泳池和天台等。

二女小學畢業

近日蔡少芬二女張信兒小學畢業，並獲學校頒發「Kindness」證書，蔡少芬在IG上載與女兒的合照，女兒遺傳媽媽的美貌，擁有尖下巴和高鼻，兩母女樣貌神似，蔡少芬感動發文：

今天見證包子小學畢業，內心好感動，我的小女兒長大了，感恩！她真的是個好善良的姑娘。

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曾讀上海耀中

蔡少芬過去數年主力於內地出演真人Show及拍劇，為方便照顧子女，在2022年全家移居上海，子女入讀當地頂尖的國際學校—上海耀中國際學校，該校採用雙語及多元文化教學模式，學費不菲，2024至25學年小學學費由¥186,480至¥190,200不等；中學學費由¥208,020至¥215,460不等。

回港讀基督教國際學校

不過，蔡少芬曾透露，老公張晉並不想移居，加上她的父親年邁，為免掛心，最終在去年回流香港，女兒便重返以往就讀的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS位於沙田石門，是一所熱門的基督教教學國際學校，過往有不少藝人和名人的子女就讀ICS，包括前財政司司長長梁錦松與跳水皇后伏明霞的大女梁司渝、張栢芝、周家蔚、羅霖的子女等。

ICS創辦於1992年，翌年開辦小學部，由最初僅56名學生，擴展至現在過千人就讀。ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

ICS學費方面，2024至25學年，幼稚園學費為$85,900、小學學費為$143,400、初中及高中學費分別為$190,000及$194,700，全部分10期繳交。此外，ICS有推出債券，該債券是一次性、無息本票，首名入學子女需付25萬元、第二名子女付18萬、第三名為14萬，之後再入讀子女則毋須再支付。

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