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遙距爆炸｜涉製遙距引爆裝置引爆失敗　陪審團裁定32歲男罪成候判

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 8 小時前

最後更新： 2 小時前

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高等法院。(資料圖片)

3男涉於2019年12月中購買裝置，自製土製遙距引爆裝置，於屯門一山坡試爆後，被一直跟蹤監視的警員拘捕，涉案31歲男子否認串謀導致性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸，案件早前於高院開審，陪審團今（7日）退庭商議近6小時後，以6比1裁定被告罪成，先被告索取背景報告，擇日求情及判刑，以候其餘2名同案認罪被告一併處理

被告關嘉耀（32歲），被控1項串謀導致性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸。法官引導陪審團時指，舉證責任在於控方，控方須證明被告有罪，若陪審團未能肯定控方證明控罪元素，須判處無罪，法官另提醒陪審團須按證據判斷被告是否有罪，並盡量達至一致裁決。

控罪指，被告於2019年11月某日至2019年12月14日期間，在香港非法及惡意一同串謀和與徐天樂、何健忠及其他人串謀藉爆炸品，即能進行遙距引爆的土製無線射頻控制裝置，導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

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記者：梁錦麟

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