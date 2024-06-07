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家族榮耀之繼承者劇透丨第21至25集劇情預告　麗琪引綺婷到遊艇想同歸於盡

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第20集劇情講到劉Sir查到芷嵐出事當晚去過遊艇碼頭，遂向智斌查問。

家族榮耀之繼承者丨第21集 （10/6）

高浚到智斌遊艇和碼頭附近找證據，但都沒結果。

在拜祭亡母時他撞見姨媽罵高成，才知母親當年去世內情。

智斌要與Gigi結婚，兩家人吃飯討論婚事，皓兒帶曉靈出現。為免與守義等人相見尷尬，皓兒搬走，最終暫住高浚家。

家族榮耀之繼承者丨第22集 （11/6）

皓兒未能放下往事，高浚知她視自己為好友感失落。

拿督退出賭場項目令丘氏債券滯銷面臨財困，皓兒提出可讓丘氏與趙氏合作，條件是她做丘氏行政總裁和麗琪做基金會主席，守義安排芷彤進丘氏。

麗琪懷孕，守仁興奮不已。

家族榮耀之繼承者丨第23集 （12/6）

綺婷因為自己被麗琪取代而生氣，恰巧看到了守義手機裡麗琪的黑材料，決定公開。

守義不想再受制於皓兒，計劃將丘氏上市。

芷彤讓高浚幫忙看Y&N的藝人視頻，結果高浚意外發現視頻的背景裡，智斌正在遊艇上燒東西。

家族榮耀之繼承者丨第24集 （13/6）

智斌與曉靈展開新生活；智斌將手上10%股權抵押給皓兒，套現80億。

趙母聽皓兒說沒打綺如算結婚中風暈倒，趙母經搶救後責怪RIO說謊，皓兒幫忙圓謊。

麗琪成功取得綺婷信任，將她單獨引到遊艇上，想燒炭和綺婷同歸於盡。

家族榮耀之繼承者丨第25集 （14/6）

守仁和芷彤及時救下綺婷和麗琪，綺婷揚言要提告，但被守義按下來。

曉靈在遊艇上發現了芷嵐的手機，智斌知道後主動把手機交給警方。

守仁看到麗琪的遺書，決定為老婆和女兒討回公道，向守義提出重返丘氏集團做副主席。

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家族榮耀之繼承者 電視劇 TVB

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