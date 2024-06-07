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消委會｜46款罐頭魚驗出重金屬污染物　12款含致癌物20款滿分安全之選

食用安全

撰文： 陳慧靈

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【消委會／罐頭魚／致癌物／多氯聯苯／鯪魚／沙甸魚／吞拿魚】都市人生活節奏快，罐頭食物成為不少人的方便之選。消委會曾檢測46款罐頭鯪魚、沙甸魚及吞拿魚的營養素含量及安全素，發現所有樣本均檢出金屬污染物，其中12款檢出致癌物多氯聯苯。不過，有20款罐頭魚在安全測試中獲得5星滿分，而整體表現中亦有6款總評獲滿分，其中11款目前在香港有售。

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消委會於2019年12月至2020年1月從超級市場、百貨公司等地方搜集了46款常見的罐頭魚樣本進行檢測，當中包括7款鯪魚、19款沙甸魚及20款吞拿魚，每罐售價介乎9元至149元。根據檢測結果，全部樣本皆驗出金屬污染物，12款樣本檢出致癌物多氯聯苯，其中有9款為沙甸魚罐頭，另有2款吞拿魚罐頭及1款鯪魚罐頭。

12款含致癌物多氯聯苯名單

  • Ramirez Sardines in Natural
  • 雄雞標番茄汁沙丁魚
  • Del Monte Sardines in Teriyaki Sauce
  • Hagoromo Canned Sardine
  • John West Sardines in Brine
  • 樂魚牌茄汁沙丁魚
  • Tesco鹽水浸沙甸魚
  • Diverxu TAPAS Small Sardines in Olive Oil 7/10
  • 古龍牌茄汁沙丁魚
  • 珠江橋牌梅菜鯪魚
  • 美味牌礦泉水浸吞拿魚
  • Ortiz White Tuna Fillets in Olive Oil

根據消委會資料，多氯聯苯（polychlorinated biphenyls，PCBs）是工業所產生並長時間存在於環境中的污染物，國際組織將其列為第1組物質，即「令人類患癌」。

長期攝入多氯聯苯會損害免疫系統及內分泌系統，令人患癌。不過消委會就指出，參考專家委員會訂定的暫定每月可容忍攝入量，一名體重35公斤的小童和一名體重60公斤的成年人，需長期每天進食超過約0.4罐和0.6罐相關樣本，才會有健康風險，因此消費者亦毋須過分擔心。

與此同時，在安全測試方面，有20款罐頭魚獲5星（滿分），包括5款罐頭鯪魚、6款罐頭沙甸魚及9款罐頭吞拿魚，其中11款目前在香港仍有發售，詳細名單如下：

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選購罐頭魚5大貼士

  • 孕婦或準備懷孕的婦女，以及幼童都應該避免進食體型較大的捕獵性魚類，例如劍魚、旗魚、長鰭吞拿魚和黃鰭吞拿魚（yellowfin tuna）等，以免過量攝入甲基汞
  • 消費者應保持均衡飲食，並適量進食不同種類的魚，以免過量攝入某類污染物
  • 沙甸魚、鯪魚等罐頭魚，其細骨經加熱及加壓後會變軟，因此消費者可盡量連骨吃，吸收更多鈣質。但同時亦應該減少進食豆豉、醬汁等配料，以免吸收更多的鈉
  • 避免食用有凹痕、破損或膨脹的罐頭，如開罐後發現有生鏽痕跡，應整罐棄置
  • 罐頭開封後應盡快食用，如有吃剩的食物，應放進密封容器冷藏，避免連罐保存

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