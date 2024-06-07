職場女性︱OL熬夜會發胖皮膚暗啞掉頭髮 日間睡20分鐘美容覺抗未老先衰

▲ 午飯後在辦公室睡上20分鐘美容覺，可以提神醒腦。

用天然方法來護膚養膚的其中一個方法，就是睡覺。辛勤工作一天之後，我們常常會聽到同事說：「今晚沖個靚涼，然後瞓個靚覺。」我有時因為趕稿（為了抓住靈感）往往搞到三更半夜才休息；也會因為懊惱、擔心、激氣或者太開心，躺在床上眼光光到天明。後來知道，長期缺乏好好地睡眠，會導致發胖、皮膚暗啞、掉頭髮等。

這一驚，非同小可，於是學習調整心態，調整正向的人生觀，讓自己不致未老先衰，從此，已經很少犯失眠了。

就算晚上睡得不好，日間也會找些時間睡個20分鐘，我稱它為美容覺。睡眠充足，不一定是睡個七至八個小時，總之是「夠瞓」，人就會衝勁十足，學習無難度，而且記憶力強。

心情好，自然不會鬧情緒，不會憂鬱。人會變得冷靜，曉得如何去面對困難。

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人輕鬆了，壓力紓緩了，自然從皮膚展現出來，本來乾巴巴的皮膚，死魚眼一樣的雙目，如今全改變過來了。辦公室裏的許多問題，家庭裏的許多紛爭，都會靈機一觸，計上心頭。

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