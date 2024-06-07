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繁花劇透丨第5集劇情預告　阿寶開車送走汪小姐轉身遇到李李

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第4集講到魏總感到今夜他是黃河路新晉小王子，不過這把癮沒過多久，他就發現大事不妙。

第5集 （7/6）

此刻和阿寶在紅鷺吃飯的那位客人，正是阿寶請來的神仙救兵徐總，這下李李的計劃又落空了，不過她還是笑得攝人心魄，因為魏總大動干戈的請客，已讓她的至真園賺得盆滿缽滿。

魏總賠了夫人又折兵，他默默簽完單，鎩羽而歸。范總見阿寶棋高一著，他只好乖乖道歉。

酒桌上，阿寶和徐總好好給范總上了一課。為了慶祝阿寶拿下生意，玲子在夜東京設宴。

二手店菱紅、房東葛老師、新房客小阿嫂、海鮮攤陶陶悉數到齊，夜東京小分隊歡聲笑語。

玲子從菱紅店拿來一件禮品，讓阿寶送汪小姐，感謝她為了阿寶生意來回周旋。

阿寶開車送走汪小姐，轉身正巧看到李李。初次相見，他們寒暄這兩日的摩擦，談笑間全無硝煙，像是多年不見的朋友。

阿寶打算在至真園訂位，李李歡迎阿寶下周光臨，短短幾句，再無其他。

三羊牌簽約儀式在外貿大樓舉行，端午節正式在滬聯商廈上市，范總好事辦成，老淚縱橫。

汪小姐的同事梅萍看到汪小姐風光，心中不滿。

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