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兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物　確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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3歲女童離奇罹患乳癌。

【乳癌/致命癌症/遺傳性病變/乳癌的症狀​​​​​】乳癌一般在成年女性發病，但愈來愈多年輕婦女確診。據內地新聞報道，山東一名年僅3歲的女童竟確診罹患乳癌，而女童的病例極為罕見，在全球是第3宗患上乳癌的幼童，幸而及早發現，經專家團隊診治後已於3日後出院返家療養。

據《現代快報》報道，中國山東一名3歲女童妍妍 (化名)，早前左胸滲出紅色分泌物，母親帶往醫院檢查，竟確診罹患乳癌。妍妍的母親憶述，替女兒洗澡時發現其背心沾上紅色分泌物，摸上去黏黏的。幾週後，這樣的小紅點頻繁出現，並沒有減褪且左胸好像長了點東西，用手摸時該「凸物」軟軟還能移動，母親心知不妙，立刻帶她到醫院檢查。

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乳癌｜罕見乳腺腫瘤

第一次帶妍妍到醫院時，醫生當時只覺得像是性早熟，建議家長別給孩子再加營養了。不過妍妍的病情找不出原因，讓母親感到不安，帶著女兒四處求醫，最終在江蘇省人民醫院，經乳腺外科醫生唐金海診斷後，妍妍確診罕見的分泌性乳癌。

醫生表示妍妍胸口內的「凸物」是乳腺癌，而且是一種罕見的乳腺腫瘤——「分泌性乳腺癌」，這種類型多發於幼兒，但3歲患者中全世界連妍妍個案在內僅見到3宗案例，極為罕見，包括《JAMA美國醫學會》雜誌1966年報導和《Journal of Pediatric Surgery》雜誌1985年報導。3歲的妍妍是此型乳癌中目前年齡最小的患者。

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乳癌｜遺傳性病變

報導指出，主治醫生唐金海醫生為妍妍做切除病灶、同時保留乳腺腺體的手術，因為一方面既要為幼兒徹底切除腫瘤，另一方面還要考慮到妍妍今後的乳腺發育、心理成長與生活等現實情況，必須要保留乳腺。目前妍妍的手術相當成功，已出院返家療養。

據醫生表示，發病原因目前尚沒有定論，可能與基因突變有密切關係。這種基因突變，可導致功能性氨酸激酶的產生，進而導致細胞的轉化，可能是分泌性癌的原發性遺傳性病變。

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    • 乳癌｜乳癌的症狀

    乳癌成因暫時成疑，但以下因素均會增加患上乳癌的風險：

    • 乳房皮膚變厚或出現硬塊
    • 乳房出現皺紋、凹陷或皮疹
    • 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛
    • 乳房形狀或大小有所改變
    • 乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹
    • 乳房感覺疼痛通常與乳癌無關。許多健康的婦女在月經來潮之前都會覺得腫脹及敏感。某些種類的良性乳房腫瘤也會疼痛。

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