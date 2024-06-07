職場歧視｜公務員工會不滿加薪幅度斥低層慘過洗碗 曾智華：噏得出就噏充滿歧視性

▲ 行政長官會同行政會議日前通過公務員加薪方案，高、中及低層公務員劃一加薪3%。

老梁係邊個？過去十幾年不停出鏡的公務員工會聯合會總幹事梁籌庭是也。

前天早上，我肥碌慣性夾大疊報紙到茶記歎早餐，先飲啖多奶濃茶，然後快速瞄瞄報章頭條。一睇，幾乎成啖茶噴出！

正因兩句：工會嫌少極不滿，稱低層慘過洗碗！本來，第一句無問題，但第二句，講的是梁籌庭，擺明噏得出就噏，充滿歧視性！

任何經營飲食業者皆知，如今餐館之內，其中一個最吃香的工作崗位，正是洗碗清潔。

供求決定一切，大量需求而無乜供應，價錢當然飆高，高到有人肯俾及有人肯做為止。

認識的餐飲業經營者，無不喊咁口，月薪俾到1.8萬至2萬元都無人吼，咁，工資當然繼續升。

一如做紮鐵工人，大量地盤日夜趕工，年輕人唔願入行，又無乜外勞。理所當然，每月開工20日，也有月薪6萬元！

喂老梁，你又會否大大聲嗌：「行政主任慘過紮鐵呀！」

老友，呢句毫無邏輯喎。

小弟也做過幾十年公務員，絕對知道打政府工的優點與缺點。最明顯是打政府工，似有金鋼罩護身，幾乎完全無被炒魷危機，有盡重重規章保護。

此外，又有增薪點及各種福利。你唔滿意？又可以即時跳到商業世界，體現自己巿價。

即你想搏命又得、平平庸庸過日子都得，極少工種會如此。

仲有，若同上司有唔妥，一聲：「我唔升，鬥長命！」即時，佢真係腳軟過你㗎！

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