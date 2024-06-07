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娛圈男神丨謝霆鋒超豪門千金契女舉行奢華婚宴　與賭王家族成員現身到賀

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 分鐘前

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謝霆鋒契女身份曝光。

內地體育品牌「特步」創辦人丁水波27歲二女、特步小公主丁佳敏「升呢」做人妻！她與服裝品牌「七匹狼」二少爺周力源在廈門結婚，舉行奢華婚宴。

海關戰線丨謝霆鋒演危險場面表現淡定　高空數十呎槍戰嚇怕衛詩雅

婚宴盛大   賭王家族成員到賀

近日在網上流出的相片可見，現場佈置得如童話式婚禮，天花板亦掛滿水晶裝飾，邀請過千名賓客，有傳禮金高達18億元，認真厲害。

在賓客方面，已故賭王兒子何猷君與太太奚夢瑤、妹妹何超欣，及不少大官貴人都有到賀，而且，台灣男星汪東城、球星林書豪等亦有拍片祝賀，足見丁佳敏與周力源的家族背景相當強勁。

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謝霆鋒賀契女

當中最令人驚喜是型男謝霆鋒亦有現身，他以一身便服示人，頭戴cap帽、黑超，雖然表現低調但亦難掩星味。

原來霆鋒是丁佳敏的契爺，見他除了與一對新人合照外，又與新外父「一家三口」拍照，難得霆鋒工作那麼忙，也抽空出席，可見相當愛錫契女。

另外，霆鋒在場內亦被不少賓客認出，他們都大讚謝霆鋒平易近人、沒有架子。

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