  • 26°C
香港時間 : 2024607日 (五) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

晾衫乾衣｜室內晾衫如慢性自殺？乾洗衣服會致癌？　專家教7大安全晾衫乾衣貼士

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

室內晾衫如慢性自殺？乾洗衣服會致癌？專家教7大安全晾衣乾衣貼士。

【天文台/落雨/洗衫/乾衣/晾衫/雨季】天文台預測本港連日有雨，梅雨季天氣潮濕，家居衣物難乾，加上香港生活空間細，不少家庭都會在室內晾衫，容易滋生霉菌，誘發氣管炎甚或急性肺炎，嚴重可致死。不少人亦會將衣服帶到乾衣店清洗，但原來同樣存在健康風險，乾衣店常用的「含氯乾洗劑」可能增加患癌風險。TOPick整合專家意見，為各位爸媽提供多個安全晾衫貼士。

室內晾衫｜麴菌入肺嚴重引致死

英國曾發生一宗案例，一名父親長期於客廳晾衣服，最終被診斷患上「慢性肺麴病」，醫生警告他停止在室內晾衣，否則情況會將轉差，該名父親此後便把衣服放到戶外晾乾，再輔以藥物治療，一年後，他肺部感染情況大獲改善。

本港呼吸系統科專科醫生黃敬恩曾表示，麴菌是一種霉菌，一般存在於日常生活環境中，正常的健康人士吸入少量時，對健康影響不大；但對一些免疫力較弱﹑有肺部病史，又或長期病患者如糖尿病、心臟病人士而言，有機會構成不同程度影響：

如果麴菌入侵肺部，並形成真菌球，有機會引致肺部大量出血；當麴菌長期寄居在肺部，嚴重情況下可引致死亡。

他續指，如麴菌停留在氣管，可能會出現氣喘、長期咳嗽、發燒、甚至咳血，又或誘發氣管炎等過敏性支氣管疾病；較嚴重則可能引發急性肺炎，亦可能導致慢性疾病，包括肺氣泡發炎、纖維化等等。

最新影片：

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

室內晾衫｜家居霉菌滋生高危點

黃敬恩解釋，室內晾衣會導致家居的濕度上升，容易成細菌及霉菌滋生溫床；除了濕的衣物外，家居環境霉菌滋生高危點亦包括：

  • 浴室膠邊、假天花出現黑點
  • 家居窗簾
  • 抽氣扇
  • 洗衣機
  • 廚房積水

而當中最易找到霉菌的地方是浴室，因該處原本已不屬空氣流通之地，即使安裝抽氣扇，抽濕作用亦有限。一般而言，室內濕度應保持於50%或以下，一旦室內溫度達25度、濕度達70%，便適合霉菌滋生；他又提醒：

如果衣服放一陣子出現霉味，其實已屬太遲，因霉菌已經生長了。

室內晾衫｜6大室內晾衣錦囊

面對潮濕天氣，蝸居族欲把衣服晾出窗外可謂「難上加難」，黃敬恩提供6大室內晾衫錦囊：

點擊圖片放大
+5
+4

乾洗衣服｜含氯乾洗劑存健康風險

不少人都會將有「只能乾洗」的標籤衣服，帶往街外的乾衣店清洗，但有專科醫生卻警告乾衣店常用的「含氯乾洗劑」其實對健康有很大風險，如可導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏等等。她又提醒市民謹記將剛乾洗的衣物帶回家後，記得要晾曬3天，以讓氯乾洗劑揮發。

日本内科醫生賀來怜華在其著作「瘦不下來，竟然是因為環境荷爾蒙毒物」提到，一般從乾衣店拿回來的衣物均會散發一種獨有的氣味，其實這氣味正正便是對人體健康有危害的「含氯乾洗劑」。她指許多洗衣店會在乾洗衣物時添加了「含氯乾洗劑」，但這成份可能會導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏症狀。

乾洗衣服｜專家教收進衣櫃前做1事

因此，賀來怜華建議，最好自己衫自己洗，而且儘量採用天然洗衣劑；如果真的要送乾衣店洗，那麼洗完後的衣服亦不要立刻收進衣櫃裡，而是在戶外晾乾3天，讓氯乾洗劑揮發，大幅減少危險因子對人體的傷害，而且切記別在家中室內晾曬，否則一樣會吸入。

據了解，乾洗溶劑四氯乙烯是一種致癌和危險的地面和空氣污染物，亦是本港海外最常用的乾洗劑。在四氯乙烯濃度高的環境中，可能會令人感到皮膚和眼睛不適、暈眩、作悶、頭痛，或肝臟和腎臟受損。四氯乙烯被國際癌症研究機構列為「有可能是人體致癌的物質」。換句話說，長期接觸高濃度的四氯乙烯可能令人體患癌的風險增加。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻
14:16 2024/05/22
雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻
抽濕機︱雨天濕度過高黴菌塵螨侵襲抽濕機放邊先啱？　醫生分享4大最佳使用方法
13:21 2024/05/24
抽濕機︱雨天濕度過高黴菌塵螨侵襲抽濕機放邊先啱？　醫生分享4大最佳使用方法
天文台｜落雨天低成本防跣防滑法　日本專家教鞋底貼1物濕水都唔甩
18:56 2024/05/21
天文台｜落雨天低成本防跣防滑法　日本專家教鞋底貼1物濕水都唔甩

你可能感興趣

雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻
14:16 2024/05/22
雨季殺到｜港媽呻數十隻飛蟻空襲入屋　專家教4招防飛蟻入屋繁殖變白蟻
抽濕機︱雨天濕度過高黴菌塵螨侵襲抽濕機放邊先啱？　醫生分享4大最佳使用方法
13:21 2024/05/24
抽濕機︱雨天濕度過高黴菌塵螨侵襲抽濕機放邊先啱？　醫生分享4大最佳使用方法
天文台｜落雨天低成本防跣防滑法　日本專家教鞋底貼1物濕水都唔甩
18:56 2024/05/21
天文台｜落雨天低成本防跣防滑法　日本專家教鞋底貼1物濕水都唔甩
兒童健康 癌症 霉菌 肺炎 家居 天文台

最高瀏覽

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成