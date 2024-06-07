晾衫乾衣｜室內晾衫如慢性自殺？乾洗衣服會致癌？　專家教7大安全晾衫乾衣貼士

▲ 室內晾衫如慢性自殺？乾洗衣服會致癌？專家教7大安全晾衣乾衣貼士。

【天文台/落雨/洗衫/乾衣/晾衫/雨季】天文台預測本港連日有雨，梅雨季天氣潮濕，家居衣物難乾，加上香港生活空間細，不少家庭都會在室內晾衫，容易滋生霉菌，誘發氣管炎甚或急性肺炎，嚴重可致死。不少人亦會將衣服帶到乾衣店清洗，但原來同樣存在健康風險，乾衣店常用的「含氯乾洗劑」可能增加患癌風險。TOPick整合專家意見，為各位爸媽提供多個安全晾衫貼士。

室內晾衫｜麴菌入肺嚴重引致死

英國曾發生一宗案例，一名父親長期於客廳晾衣服，最終被診斷患上「慢性肺麴病」，醫生警告他停止在室內晾衣，否則情況會將轉差，該名父親此後便把衣服放到戶外晾乾，再輔以藥物治療，一年後，他肺部感染情況大獲改善。

本港呼吸系統科專科醫生黃敬恩曾表示，麴菌是一種霉菌，一般存在於日常生活環境中，正常的健康人士吸入少量時，對健康影響不大；但對一些免疫力較弱﹑有肺部病史，又或長期病患者如糖尿病、心臟病人士而言，有機會構成不同程度影響：

如果麴菌入侵肺部，並形成真菌球，有機會引致肺部大量出血；當麴菌長期寄居在肺部，嚴重情況下可引致死亡。

他續指，如麴菌停留在氣管，可能會出現氣喘、長期咳嗽、發燒、甚至咳血，又或誘發氣管炎等過敏性支氣管疾病；較嚴重則可能引發急性肺炎，亦可能導致慢性疾病，包括肺氣泡發炎、纖維化等等。

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室內晾衫｜家居霉菌滋生高危點

黃敬恩解釋，室內晾衣會導致家居的濕度上升，容易成細菌及霉菌滋生溫床；除了濕的衣物外，家居環境霉菌滋生高危點亦包括：

浴室膠邊、假天花出現黑點

家居窗簾

抽氣扇

洗衣機

廚房積水

而當中最易找到霉菌的地方是浴室，因該處原本已不屬空氣流通之地，即使安裝抽氣扇，抽濕作用亦有限。一般而言，室內濕度應保持於50%或以下，一旦室內溫度達25度、濕度達70%，便適合霉菌滋生；他又提醒：

如果衣服放一陣子出現霉味，其實已屬太遲，因霉菌已經生長了。

室內晾衫｜6大室內晾衣錦囊

面對潮濕天氣，蝸居族欲把衣服晾出窗外可謂「難上加難」，黃敬恩提供6大室內晾衫錦囊：

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乾洗衣服｜含氯乾洗劑存健康風險

不少人都會將有「只能乾洗」的標籤衣服，帶往街外的乾衣店清洗，但有專科醫生卻警告乾衣店常用的「含氯乾洗劑」其實對健康有很大風險，如可導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏等等。她又提醒市民謹記將剛乾洗的衣物帶回家後，記得要晾曬3天，以讓氯乾洗劑揮發。

日本内科醫生賀來怜華在其著作「瘦不下來，竟然是因為環境荷爾蒙毒物」提到，一般從乾衣店拿回來的衣物均會散發一種獨有的氣味，其實這氣味正正便是對人體健康有危害的「含氯乾洗劑」。她指許多洗衣店會在乾洗衣物時添加了「含氯乾洗劑」，但這成份可能會導致肥胖、罹癌、心臟病、過敏症狀。

乾洗衣服｜專家教收進衣櫃前做1事

因此，賀來怜華建議，最好自己衫自己洗，而且儘量採用天然洗衣劑；如果真的要送乾衣店洗，那麼洗完後的衣服亦不要立刻收進衣櫃裡，而是在戶外晾乾3天，讓氯乾洗劑揮發，大幅減少危險因子對人體的傷害，而且切記別在家中室內晾曬，否則一樣會吸入。

據了解，乾洗溶劑四氯乙烯是一種致癌和危險的地面和空氣污染物，亦是本港海外最常用的乾洗劑。在四氯乙烯濃度高的環境中，可能會令人感到皮膚和眼睛不適、暈眩、作悶、頭痛，或肝臟和腎臟受損。四氯乙烯被國際癌症研究機構列為「有可能是人體致癌的物質」。換句話說，長期接觸高濃度的四氯乙烯可能令人體患癌的風險增加。

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