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蚊叮蟲咬｜夏天蚊子耳邊飛徹夜難眠？　專家教用1電器驅蚊更勝電蚊拍【附消委會滿分驅蚊劑】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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夏天蚊子耳邊飛徹夜難眠？專家教用1電器驅蚊更勝電蚊拍。

【蚊蟲滋擾/蚊患/電蚊拍/驅蚊】雨季吸引大量的蚊蟲，除了可能被咬到紅腫難耐，睡覺時蚊子在耳邊「嗡嗡」叫不停，亦是十分折磨。不少人可能會動用電蚊拍希望能重奪寧靜，但有專家教路，原來最有效驅走蚊子的卻是家中一樣必備電器！

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蚊子根據5點尋找吸血目標

全球害蟲防治連鎖公司《Rentokil》表示，由於人血有豐富的鐵及蛋白質，所以雌性的蚊子需要吸食人血來生育卵子。而蚊子如何尋找吸血的目標？當中會根據5個方向，包括體味、體溫、視覺、水分及二氧化碳來決定。

穿深色衣服易遭蚊咬

專家指出，蚊子會被人類釋放的二氧化碳所吸引，而且牠們喜歡溫度高、潮濕、深色的地方，此外，牠們對人類耳垢的味道更是情有獨鐘。所以，運動後、穿深顏色衣服、濕熱或燥熱體質、塗抹香水或乳液等濃味的東西在身體的人等，也會較容易成為被蚊子叮、咬的目標。

由於蚊子喜歡躲在陰影或較黑的物體上，所以如果人類想用電蚊拍等方法追捕牠們時，專家建議可嘗試先掃視附近牆壁，或在較黑暗的地方或物件上尋找蚊子的蹤影。

專家推介1電器驅蚊

不過，根據《Rentokil》指出，最有效的驅蚊方法原來是「打開電風扇並調到強風速度」。首先，強大的風力令蚊子難以降落到人類身上，此外強風也能起到抑制人體流汗、減少排熱的作用，這樣便能大大減低蚊子透過溫度尋找目標的能力。

消委會9款5星滿分驅蚊劑

消委會早前測試市面上25款驅蚊劑，當中有9款獲得5星滿分，點擊下圖即看完整名單：

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