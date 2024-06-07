腹痛警號｜11歲男童肚痛大便出血驚揭患1病　醫生：嚴重可致死現4症狀要小心

▲ 一名兒童早前突腹痛難耐，並出現大量血便，後證實患梅克爾憩室。（iStock圖片）

【肚痛/腹痛/血便/大便出血】一名11歲男生早前突然腹痛難耐，並出現大量血便，被家人緊急送往急症室，一度以為是食物中毒或是消化不良，經過一系列檢查，仍找不到原因。後來經醫生安排下，進行膠囊內視鏡檢查，發現患上先天性胃腸道畸形，透過腹腔手術切除憩室，最終平安出院。醫生警告，若出現半年以上不明原因血便，或腹部急性疼痛的症狀，千萬別輕忽，若無適時妥善處理，或致腹膜炎、敗血症等，嚴重更有生命危險。

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腹痛警號｜長期腹痛血便揭患先天性疾病

台北醫學大學部立雙和醫院小兒消化科醫生鄭弘彥早前在網上分享，一名年約11歲的小學男生小紀，有天晚上感到腹痛並排出大量血便，於是被家人送往醫院急症室，經電腦斷層、胃鏡、大腸鏡檢查，而核醫掃瞄影像又模糊不清，未能找到出血原因。

後來有醫生建議安排膠囊內視鏡，終於在小腸處發現有梅克爾憩室，這是小腸最常見的一種先天性異常疾病，後來經腹腔鏡手術切除憩室，休養數天後，男童終於平安出院。在後續門診追蹤，再也無腸道出血與腹痛的情況。

腹痛警號｜嚴重可致敗血症

鄭弘彥醫生表示，梅克爾憩室是一種最常見的先天性胃腸道畸形，有2%人口有機會患上，容易有出血或腸套疊的併發症，主因是在胚胎發育過程中，卵黃管退化不全所形成的。

梅克爾憩室主要分布在迴腸，距離迴盲瓣約50至75公分處。由於憩室內會有異常的胃黏膜或胰臟黏膜，而胃黏膜會分泌胃酸產生潰瘍造成腸道出血，若無適時妥善處理，可導致腹膜炎、敗血症等狀況發生，嚴重甚至有生命危險。

腹痛警號｜醫生籲現4症狀要留神

梅克爾憩室多在2歲之前出現症狀，亦有長大後才發生症狀。它的臨床症狀相當多樣化，兒童多為無痛性血便，其他包括貧血、腹痛、嘔吐等，甚至嚴重的個案會出現憩室炎、憩室穿孔併腹膜炎、腸阻塞、腸扭轉或合併腸套疊等。

腹痛警號｜檢查查找出血原因

鄭弘彥建議，若兒童及青少年有不明原因的消化道出血、長期腹痛腹瀉或疑似克隆氏症等，可考慮安排膠囊內視鏡檢查，幫助查找出血的原因。

由於膠囊內視鏡能觀察到傳統內視鏡檢查不易達到的小腸深部，小朋友不需要麻醉亦不會受到放射線傷害，只要將膠囊內視鏡吞入即可，消化道的影像會透過無線電傳輸到體外的接收器，每秒至少拍攝2張相片，約8小時可完成檢查。待檢查完畢後再將接收器影像交由醫師判讀。

鄭弘彥強調，檢查期間孩子不必住院，因此不會影響生活作息，待檢查完畢後再將攜帶式接收器交回院方進行判讀，而體內膠囊內視鏡則在會兩週內隨著糞便排出體外。他再度提醒，若兒童及青少年有不明原因的血便或長期腹痛腹瀉，可到兒童消化科門診進一步求診。

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